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Українські дрони атакували логістичний хаб Wildberries у Пензі (відео)

10:05 30.07.2026 Чт
1 хв
На місці ударів спалахнула пожежа
aimg Тетяна Степанова
Українські дрони атакували логістичний хаб Wildberries у Пензі (відео) Ілюстративне фото: українські дрони атакували логістичний хаб Wildberries у Пензі (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Українські дрони FP-1 вночі 30 липня уразили логістичний хаб Wildberries у російській Пензі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії Fire Point.

Зазначається, що цей логістичний комплекс є одним із регіональних центрів обробки та розподілу товарів.

Його площа становить близько 180 000 кв. м, що робить його одним із найбільших логістичних хабів компанії.

Через подібні хаби проходять великі обсяги вантажів, зокрема продукція подвійного призначення, що реалізується через російські маркетплейси.

Також українські дрони цієї ночі атакували ще один склад Wildberries - у місті Сарапул Удмуртської республіки. Його охопила масштабна пожежа.

Удари по складах Wildberries

Нагадаємо, ЗСУ лише за тиждень атакували щонайменше 10 складів Wildberries у Росії.

Відомо, що російський Wildberries вже шукає склади в іншій країні на тлі атак ЗСУ.

Також експерти пояснили, чому кампанія України проти Wildberries стала болючим ударом для Кремля.

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