Українські дрони атакували логістичний хаб Wildberries у Пензі (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії Fire Point.

Зазначається, що цей логістичний комплекс є одним із регіональних центрів обробки та розподілу товарів.

Його площа становить близько 180 000 кв. м, що робить його одним із найбільших логістичних хабів компанії.

Через подібні хаби проходять великі обсяги вантажів, зокрема продукція подвійного призначення, що реалізується через російські маркетплейси.

Також українські дрони цієї ночі атакували ще один склад Wildberries - у місті Сарапул Удмуртської республіки. Його охопила масштабна пожежа.