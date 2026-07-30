Українські дрони уразили танкери, елементи ППО і майданчик пуску "Шахедів"

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Українські безпілотники уразили російську базу катерів, танкери у Чорному та Азовському морях, п'ять елементів ворожої ППО і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді.

Українські сили завдали точних ударів по важливих цілях ворога одразу на кількох напрямках: в окупованому Криму: уражено базу катерів МБеК у н.п. Сніжне та радіопрозорі укриття радіолокаційних станцій у селищі Охотниче;

на Донеччині: знищено місце зберігання й пусків "Шахедів" на території Донецького аеропорту, а також зенітний ракетний комплекс "Бук-М3", який перевозили на тралі поблизу Сніжного;

на Запоріжжі: атаковано російську РЛС П-18 у н.п. Іванівка;

на території Росії: під удар потрапили радіолокаційна станція "Небо-СВУ" у селищі Руський Колодець і трасовий радіолокаційний комплекс "Сопка-2" у Федорівці Ростовської області. Удар по російських цілях здійснили бійці 9-го батальйону "Кайрос" (414-та окрема бригада СБС "Птахи Мадяра"), 412-та окрема бригада СБС Nemesis у взаємодії з підрозділом "Фенікс" Державної прикордонної служби України. Командувач СБС підкреслив, що лише протягом липня українські дрони успішно відпрацювали по 30 елементах російської ППО. Крім того, триває масштабна операція "МоЛоЧкА" - від її початку Сили оборони уразили вже 205 російських танкерів: 130 у водах Азовського та 75 у Чорному морях.