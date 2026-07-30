ЗСУ вдарили по одному з найбільших НПЗ Росії та полігону ворога

29 і 30 липня Сили оборони України здійснили успішну атаку на НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" у російській Пермі, а також ворожий полігон на окупованій частині Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генштабу ЗСУ.

Так, минулої доби під удар українських воїнів потрапив нафтопереробний завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", розташований у Пермі Пермського краю РФ.

Що важливо розуміти, йдеться про один із найбільших НПЗ на території країни-агресорки.

"Потужність підприємства становить близько 13 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє автомобільні бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, бітуми, мастила та інші нафтопродукти", - пояснили в Генштабі ЗСУ.

Також там зазначили, що цей ворожий об'єкт забезпечує потреби військово-промислового комплексу противника та російської армії загалом.

Унаслідок успішного ураження на заводі "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" спалахнула пожежа.

Ба більше, 30 липня Сили оборони України завдали удару по російському полігону "Приморський Посад", який розташований на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, масштаби завданих збитків наразі уточнюються. Їх оголосять згодом.