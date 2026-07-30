Украина продолжает бить по Крыму, список приоритетных целей обновили, - Зеленский

Украинские бойцы продолжают операцию мидстрайков по российским захватчикам на оккупированных территориях, в том числе в Крыму. Обновлен список первоочередных целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
Зеленский заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого, начальника Генштаба Игоря Скибюка, главы Минобороны Евгения Хмары и заместителя главы ОП Павла Палисы.
Обсудили ситуацию на фронте и выполнение плана дальнобойных санкций против России за войну.
"Продолжается наша операция медзабастовок по российским силам и позициям на временно оккупированной территории Украины, в частности в нашем Крыму. Обновили список первоочередных приоритетов медзабастовок", - сообщил президент.
Глава государства также поручил Драпатому усилить информирование и координацию с военным руководством в наших регионах.
По словам Зеленского, команды Министерства обороны и Офису президента будут работать с партнерами в Европе, которые могут помочь с поставкой ракет для ПВО.
Напомним, украинские дроны FP-1 ночью 30 июля поразили логистический хаб Wildberries в российской Пензе.
Также дроны атаковали ключевой порт России в Тамане Краснодарского края.
29 и 30 июля украинские военные нанесли удар по НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в Перми. Зафиксировано попадание и пожар на территории предприятия.
Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, перерабатывающий около 13 млн тонн нефти в год и производящий горючее, авиакеросин и другую продукцию, используемую для нужд российского ВПК и армии.
Также Силы обороны поразили полигон "Приморский Посад" на временно оккупированной территории Запорожской области.
Кроме того, украинские беспилотники поразили российскую базу катеров, танкеры в Черном и Азовском морях, пять элементов вражеской ПВО и не только.