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Украина продолжает бить по Крыму, список приоритетных целей обновили, - Зеленский

15:25 30.07.2026 Чт
2 мин
ВСУ продолжат медстрайки по оккупантам
aimg Татьяна Степанова
Фото: президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с военным командованием (t.me/V_Zelenskiy_official)

Украинские бойцы продолжают операцию мидстрайков по российским захватчикам на оккупированных территориях, в том числе в Крыму. Обновлен список первоочередных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого, начальника Генштаба Игоря Скибюка, главы Минобороны Евгения Хмары и заместителя главы ОП Павла Палисы.

Обсудили ситуацию на фронте и выполнение плана дальнобойных санкций против России за войну.

"Продолжается наша операция медзабастовок по российским силам и позициям на временно оккупированной территории Украины, в частности в нашем Крыму. Обновили список первоочередных приоритетов медзабастовок", - сообщил президент.

Глава государства также поручил Драпатому усилить информирование и координацию с военным руководством в наших регионах.

По словам Зеленского, команды Министерства обороны и Офису президента будут работать с партнерами в Европе, которые могут помочь с поставкой ракет для ПВО.

Новые удары по врагу

Напомним, украинские дроны FP-1 ночью 30 июля поразили логистический хаб Wildberries в российской Пензе.

Также дроны атаковали ключевой порт России в Тамане Краснодарского края.

29 и 30 июля украинские военные нанесли удар по НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в Перми. Зафиксировано попадание и пожар на территории предприятия.

Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, перерабатывающий около 13 млн тонн нефти в год и производящий горючее, авиакеросин и другую продукцию, используемую для нужд российского ВПК и армии.

Также Силы обороны поразили полигон "Приморский Посад" на временно оккупированной территории Запорожской области.

Кроме того, украинские беспилотники поразили российскую базу катеров, танкеры в Черном и Азовском морях, пять элементов вражеской ПВО и не только.

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