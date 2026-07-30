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Вночі 30 липня дрони атакували ключовий порт Росії у Тамані Краснодарського краю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ та Telegram-канали.

"Сьогодні, 30 липня 2026 року, у порту Тамань у Краснодарському краї сталася атака БПЛА. Є постраждалі, зафіксовано пошкодження портової інфраструктури", - повідомила пресслужба Південної транспортної прокуратури РФ. Супутник NASA Firms зафіксував щонайменше 10 великих осередків пожежі на території порту. Шлейф чорного диму видно навіть з окупованого Криму. Порт Тамань у Краснодарському краї є одним із ключових логістичних вузлів на півдні Росії. Через своє географічне розташування порт також відіграє велику роль у постачанні нафтопродуктів та товарів до Криму. Дрони атакували ключовий порт РФ у Тамані (фото з мережі)