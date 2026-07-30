Україна продовжує бити по Криму, список пріоритетних цілей оновили, - Зеленський

Українські бійці продовдують операція мідстрайків по російських загарбниках на окупованих територіях, зокрема в Криму. Оновлено список першочергових цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленсьокого.

За словами Зеленського, команди Міністерства оборони та Офісупрезидента працюватимуть із партнерами в Європі, які можуть допомогти з постачанням ракет для ППО.

Глава держави також доручив Драпатому посилити інформування та координацію з військовим керівництвом в державах нашого регіону.

"Триває наша операція мідстрайків щодо російських сил і позицій на тимчасово окупованій території України, зокрема в нашому Криму. Оновили список першочергових пріоритетів мідстрайків", - повідомив президент.

Обговорили ситуацію на фронті та виконання плану далекобійних санкцій проти Росії за війну.

Нові удари по ворогу

Нагадаємо, українські дрони FP-1 вночі 30 липня уразили логістичний хаб Wildberries у російській Пензі.

Також дрони атакували ключовий порт Росії у Тамані Краснодарського краю.

29 і 30 липня українські військові завдали удару по НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" у Пермі. Зафіксовано влучання та пожежу на території підприємства.

Це один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, який переробляє близько 13 млн тонн нафти на рік і виробляє пальне, авіагас та іншу продукцію, що використовується для потреб російського ВПК і армії.

Також Сили оборони уразили полігон "Приморський Посад" на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Окрім того, українські безпілотники уразили російську базу катерів, танкери у Чорному та Азовському морях, п'ять елементів ворожої ППО і не тільки.