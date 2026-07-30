Украина продолжает бить по Крыму, список приоритетных целей обновили, - Зеленский

Украинские бойцы продолжают операцию мидстрайков по российским захватчикам на оккупированных территориях, в том числе в Крыму. Обновлен список первоочередных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого, начальника Генштаба Игоря Скибюка, главы Минобороны Евгения Хмары и заместителя главы ОП Павла Палисы.

Обсудили ситуацию на фронте и выполнение плана дальнобойных санкций против России за войну.

"Продолжается наша операция медзабастовок по российским силам и позициям на временно оккупированной территории Украины, в частности в нашем Крыму. Обновили список первоочередных приоритетов медзабастовок", - сообщил президент.

Глава государства также поручил Драпатому усилить информирование и координацию с военным руководством в наших регионах.

По словам Зеленского, команды Министерства обороны и Офису президента будут работать с партнерами в Европе, которые могут помочь с поставкой ракет для ПВО.