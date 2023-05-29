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Україна приєднується до демократичного світу. На 9 травня встановили нове свято

Фото: на 9 травня встановили нове свято (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Відтепер в Україні будуть відзначати День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 8 травня, а 9 травня святкуватимуть День Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка.

За такий законопроєкт проголосували 317 депутатів Верховної ради.

Водночас 8 травня буде вихідним днем.

Чому святкування Дня перемоги переносять?

У країнах Європи перемогу над нацизмом відзначають саме 8 травня - у день капітуляції нацистської Німеччини. В цей день вшановують пам’ять полеглих у Другій світовій війні. Таким чином, Україна приєднується до демократичного світу.

Зазначимо, що перенести святкування Дня пам’яті та перемоги над нацизмом запропонував президент України Володимир Зеленський. Лідер нашої країни також висунув пропозицію щодо встановлення святкуватися Дня Європи, "щоб підтвердити непохитну підтримку України з боку ЄС".

Зазначимо, що цього року президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідувала Київ на День Європи.

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