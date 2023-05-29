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Украина присоединяется к демократическому миру. На 9 мая установили новый праздник

Фото: на 9 мая установили новый праздник (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Теперь в Украине будут отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 8 мая, а 9 мая будут праздновать День Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко.

За такой законопроект проголосовали 317 депутатов Верховной рады.

В то же время, 8 мая будет выходным днем.

Почему празднование Дня победы переносят?

В странах Европы победу над нацизмом отмечают именно 8 мая - в день капитуляции нацистской Германии. В этот день чтят память умерших во Второй мировой войне. Таким образом, Украина присоединяется к демократическому миру.

Напомним, что перенести празднования Дня памяти и победы над нацизмом предложил президент Украины Владимир Зеленский. Лидер нашей страны также выдвинул предложение об установлении празднования Дня Европы, "чтобы подтвердить непреклонную поддержку Украины со стороны ЕС".

Отметим, что в этом году президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен посещала Киев на День Европы.

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9 МаяДень ЕвропыВерховная рада