Замість Дня перемоги: Зеленський встановив на 9 травня нове свято

Президент України Володимир Зеленський пропонує перенести День перемоги над нацизмом у Другій світовій війни з 9 на 8 травня. Водночас 9 травня буде святкуватися День Європи, який раніше відзначався у третю суботу травня.

"Установити в Україні День Європи, який відзначати щороку 9 травня спільно з державами Європейського Союзу", - йдеться в документі.

Як зазначив президент, це буде День Європи, яка підтримує українців усі дев’ять років агресії й уже 439 днів повномасштабного вторгнення.

"Це буде День Європи, яка допомагає нам боротися на всіх напрямах: на полі бою зброєю, на дипломатичній передовій - рішучістю, проти ракетного терору й зимового блекауту, в економіці та на юридичному фронті. Це буде День Європи - нашої союзниці. Яка дає прихисток українським жінкам і дітям. Яка не зазіхає на наш суверенітет і не ставить під сумнів наше право на власний вибір національного шляху. Яка ніколи не називає Україну "вигаданим" чи "штучним" утворенням. І яка дає нам свою зброю, щоб ми могли захистити себе та її - нашу Європу!" - сказав він.

Зеленський також заявив, що подав до Верховної Ради України законопроект, яким пропонується встановити 8 травня Днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

Зеленський нагадав, що саме 8 травня велич перемоги над нацизмом згадує більшість народів світу і саме 8 травня 1945 року набрав чинності акт про беззастережну капітуляцію вермахту.

"Ми не дозволимо присвоїти спільну перемогу народів антигітлерівської коаліції й не дамо брехати, ніби перемога могла відбутись і без участі якоїсь країни чи народу. Зло ми знищували разом! Так само, як разом протистоїмо зараз аналогічному злу", - сказав він.

Зеленський зазначив, що "згадуючи героїзм мільйонів українців у тій війні проти нацизму, ми бачимо такий же героїзм у діях наших воїнів зараз - нащадків тих, хто здобув перемогу - капітуляцію нацизму того дня, 8 травня 45-го року".

"І так само, як і в Другій світовій війні, ми зараз не наодинці проти зла. Ми б’ємося проти нього разом так само - з усім вільним світом. З державами й народами, які творили тоді спільну перемогу. Які, пам’ятаючи страшні роки тієї війни, не кажуть "Можем повторить!", а захищають сенс слів "Ніколи знову!" Які не зрадили памʼяті своїх героїв і бережуть силу наших спільних цінностей - людського життя та свободи, рівності й гідності та світу без ксенофобії й антисемітизму, без расизму й нетерпимості, без ідеологій ненависті", - сказав президент.

Як заявив президент, "ми поки не знаємо дати нашої перемоги, але знаємо, що це буде свято для всієї України, для всієї Європи, для всього вільного світу".

"Буде свято всіх наших героїв - наших захисників і захисниць, усіх наших людей, які воюють і працюють заради нашої перемоги, усіх наших союзників і партнерів, які прагнуть нашої перемоги так само, як і ми. І буде у нашої перемоги символ - синьо-жовта стрічка, наш український прапор. Усюди, де він має бути по праву. Всюди, де наші національні кольори будуть також і як символ шани до нашого народу", - сказав Зеленський.

Зазначимо, до цих пір в Україні відзначалися дві дати, пов'язані з Другою світовою війною - День пам'яті та примирення 8 травня і День перемоги над нацизмом 9 травня (залишається офіційним святом і вихідним).

У 2023 році українці радикально змінили ставлення до 9 травня. На думку переважної більшості опитаних (62%) Україна має відзначати День пам'яті та примирення 8 травня, 22% - День перемоги над нацизмом 9 травня.

Нагадаємо, за даними КМІС, у 2023 році в Україні суттєво знизилася популярність дня Перемоги (з 30% до 13%) та Дня праці 1 травня (з 12% до 5%).