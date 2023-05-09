ua ru
Вт, 09 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Глава Єврокомісії приїхала до Києва у День Європи

Новость на русском →
Україна, Вівторок 09 травня 2023 08:37
Глава Єврокомісії приїхала до Києва у День Європи Фото: Урсула фон дер Ляєн приїхала до Києва  (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн приїхала до Києва. Вона перебуватиме у столиці України у День Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави Єврокомісії у Twitter.

Урсула фон дер Ляйєн виклала фотографію прибуття на залізничний вокзал у Києві.

"Приємно знову опинитися в Києві, де цінності, якими ми цінуємо, захищаються щодня. Тож це таке слушне місце для святкування дня Європи", - написала вона.

Напередодні Урсула фон дер Ляєн заявила, що у День Європи, 9 травня, відвідає Київ, де зустрінеться з президентом Зеленським, "щоб підтвердити непохитну підтримку України з боку ЄС".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський переніс на 9 травня День Європи, який раніше відзначався у третю суботу травня. Таким чином, цього року Україна вперше відзначає цей день разом із країнами ЄС.

Зеленський пропонує перенести День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні з 9 на 8 травня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Евросоюз
NEWS
Хто може стояти за атакою дронів на Кремль: відповідь ГУР
Хто може стояти за атакою дронів на Кремль: відповідь ГУР
DAILY
Андрій Юсов: Частина російської еліти планує життя після Путіна і поразки у війні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Андрій Юсов: Частина російської еліти планує життя після Путіна і поразки у війні