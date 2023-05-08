Поки не знаємо дати перемоги, але це буде свято: Зеленський звернувся до українців

Президент Володимир Зеленський опублікував звернення до українців і світу з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Він запевнив, у перемозі України над агресором.

"Ми повертаємо нашій державі чесну історію без ідеологічних домішок. Саме 8 травня більшість народів світу згадує велич перемоги над нацизмом. Саме 8 травня світ вшановує памʼять усіх, чиї життя забрала та війна. Саме 8 травня набрав чинності Акт про беззастережну капітуляцію вермахту", - заявив Зеленський.

Глава держави повідомив, що подав до Верховної ради України законопроект, яким пропонується встановити 8 травня Днем памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

"Ми ніколи не забудемо внесок українського народу в перемогу над нацизмом. І ми не дамо брехати, ніби перемога в тій війні могла відбутись і без участі якоїсь країни або народу. Як тоді ми разом знищували зло, так і зараз ми разом знищуємо аналогічне зло. На жаль, зло повернулося. Хоч агресор тепер інший, у нього та сама мета - поневолення або знищення. І як тоді ми спиралися на спільну силу вільних народів, так і зараз ми бʼємося проти зла разом із вільним світом, разом із вільною Європою. І ми переможемо! Буде день нашої перемоги - День перемоги України. Буде!" - зауважив Зеленський.

Президент нагадав, що багато років тому на нашому континенті була встановлена традиція святкування саме 9 травня Дня Європи - для відзначення досягнутих миру та єдності.

"Сьогодні єдність на нашому континенті наближає нас до відзначення першого дня нашого миру. І правильно буде разом з усією вільною Європою відзначати День Європи", - вважає глава держави.

Тож він заявив, що сьогодні підписав відповідний указ, і щороку відзавтра 9 травня ми будемо вшановувати нашу історичну єдність - "єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть рашизм. Єдність, яка наближає мир".

"Вічна памʼять усім загиблим у Другій світовій війні! Слава кожному і кожній, хто бився проти нацизму та переміг! Слава всім нашим героям різних часів, яким ми однаково завдячуємо нашим життям!" - підкреслив Зеленський.

Він запевнив, що настане день, коли ми виженемо останнього окупанта з нашої землі.

"День, коли ми звільнимо всі наші міста й села. День, коли комендантську годину по всій Україні змінить перша хвилина миру. Коли зможемо забути про застосунок "Повітряна тривога". Коли воїни повернуться до своїх родин, а переселенці - до рідного дому. Коли зможемо безпечно мандрувати своєю країною і знову й знову відкривати для себе її красу. Коли будемо зустрічати гостей України, друзів України у наших аеропортах і в Борисполі, і в Сімферополі, і в інших наших містах. У вільних містах вільної України!" - сказав Зеленський.

Глава держави акцентував - Україна здобутого не втратить, все захоплене ворогом поверне, зруйноване відбудує й буде все це берегти.

"Ми поки не знаємо дати нашої перемоги, але знаємо, що це буде свято для всієї України, для всієї Європи, для всього вільного світу. Буде свято всіх наших героїв - наших захисників і захисниць, усіх наших людей, які воюють і працюють заради нашої перемоги, усіх наших союзників і партнерів, які прагнуть нашої перемоги так само, як і ми", - заявив Зеленський.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.