Україна повернула з окупації велику групу дітей: деталі від ОП

Депортація українських дітей

Нагадаємо, як повідомляв раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, з початку повномасштабного вторгнення Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей.

За словами президента Володимира Зеленського, Україна змогла повернути з Росії понад 1600 дітей. Це вдалось завдяки ініціативі Bring Kids Back UA.

Зазначимо, що саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.

Нещодавно повідомлялося, що зросла кількість країн, котрі хочуть допомогти з поверненням українських дітей, яких Росія депортувала на свою територію. Мова йде також про дітей, котрі знаходяться в окупації.

А Зеленський заявив, що Україна передасть партнерам дані дітей, яких викрала Росія. Перший список незабаром буде на столі в усіх лідерів.