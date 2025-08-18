ua en ru
Пн, 18 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Україна потребує мільярди доларів допомоги на 2026 рік. В уряді назвали суму

Україна, Понеділок 18 серпня 2025 13:58
UA EN RU
Україна потребує мільярди доларів допомоги на 2026 рік. В уряді назвали суму Фото: Сергій Марченко (minfin.gov.ua)
Автор: Дмитро Сидоров, Олександр Білоус

Міністерство фінансів передбачає, що дефіцит державного бюджету на 2026 рік буде складати 45 млрд доларів. На сьогодні в уряду є зобов’язання від зовнішніх партнерів щодо покриття лише 35 млрд доларів.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на презентацію Програми діяльності уряду.

"Є потреба у зовнішньому фінансуванні на 2026 рік. На сьогоднішній момент, вона складає 45 мільярдів доларів (вона включає також видатки з погашення боргів). Якщо взяти в цілому дефіцит (без видатків на погашення попередніх боргів - ред.), дефіцит планується на рівні 42 мільярди доларів, як це під час кожного з років повномасштабної війни", - сказав він.

Міністр додав, що із необхідних 45 млрд доларів, вже є зобов’язання партнерів, які дозволяють покрити 35 млрд доларів (78%).

"У нас на наступний рік на сьогоднішній момент є зобов’язання, які потенційно можна спрямувати на фінансування дефіциту держбюджету на рівні 35 млрд. Ми розуміємо, що цього не достатньо. Нам потрібно мобілізувати зусилля, в тому числі перемовні (зусилля – ред.), для того, щоб закрити 2026 рік ", - сказав міністр.

Сергій Марченко додав, що Мінфін обговорює із партнерами дворічний горизонт планування обсягів зовнішньої допомоги, щоб планувати покриття витрат на 2026-2027 роки.

Потреба в фінансуванні

Нагадаємо, Нацбанк прогнозує, що у 2025 році Україна отримає близько 54 млрд доларів зовнішньої фінансової допомоги. Це дозволить без залучення емісії покрити дефіцит бюджету навіть в умовах зростання оборонних витрат.

Базовий сценарій НБУ передбачає, що у 2026 році Україна отримає близько 35 млрд доларів, а у 2027 році - 30 млрд доларів зовнішньої підтримки. Третина цих коштів уже анонсована партнерами, щодо решти - перемовини тривають.

У 2023 році Україна отримала 42,9 млрд доларів міжнародної допомоги у вигляді грантів та кредитів.

У 2024 році сума міжнародної допомоги становила 41,9 млрд доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство фінансів України Держбюджет
Новини
Це бравада, що Росія зможе воювати ще роками, - Сирський
Це бравада, що Росія зможе воювати ще роками, - Сирський
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія