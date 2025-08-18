Україна потребує мільярди доларів допомоги на 2026 рік. В уряді назвали суму

Міністерство фінансів передбачає, що дефіцит державного бюджету на 2026 рік буде складати 45 млрд доларів. На сьогодні в уряду є зобов’язання від зовнішніх партнерів щодо покриття лише 35 млрд доларів.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на презентацію Програми діяльності уряду.

"Є потреба у зовнішньому фінансуванні на 2026 рік. На сьогоднішній момент, вона складає 45 мільярдів доларів (вона включає також видатки з погашення боргів). Якщо взяти в цілому дефіцит (без видатків на погашення попередніх боргів - ред.), дефіцит планується на рівні 42 мільярди доларів, як це під час кожного з років повномасштабної війни", - сказав він.

Міністр додав, що із необхідних 45 млрд доларів, вже є зобов’язання партнерів, які дозволяють покрити 35 млрд доларів (78%).

"У нас на наступний рік на сьогоднішній момент є зобов’язання, які потенційно можна спрямувати на фінансування дефіциту держбюджету на рівні 35 млрд. Ми розуміємо, що цього не достатньо. Нам потрібно мобілізувати зусилля, в тому числі перемовні (зусилля – ред.), для того, щоб закрити 2026 рік ", - сказав міністр.

Сергій Марченко додав, що Мінфін обговорює із партнерами дворічний горизонт планування обсягів зовнішньої допомоги, щоб планувати покриття витрат на 2026-2027 роки.