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Україні потрібно значно більше грошей: НБУ оновив прогноз на три роки

Україна, П'ятниця 01 серпня 2025 12:47
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Україні потрібно значно більше грошей: НБУ оновив прогноз на три роки Фото: Міжнародна допомога Україні у 2025 році становитиме 54 млрд доларів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Базовий сценарій макропрогнозу НБУ передбачає збільшення потреб в України у зовнішньому фінансуванні. Очікується, що Київ отримає ці кошти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (липень 2025 року).

У 2025 році очікується рекордна підтримка

Нацбанк прогнозує, що у 2025 році Україна отримає близько 54 млрд доларів зовнішньої фінансової допомоги. Це дозволить без залучення емісії покрити дефіцит бюджету навіть в умовах зростання оборонних витрат.

Станом на липень Україна вже отримала майже 24 млрд доларів. Ще 30 млрд очікуються до кінця року, зокрема 18 млрд доларів у межах програми ERA Loans та 8 млрд доларів від Ukraine Facility.

Майбутнє фінансування залежить від рішень партнерів

Базовий сценарій НБУ передбачає, що у 2026 році Україна отримає близько 35 млрд доларів, а у 2027 році - 30 млрд доларів зовнішньої підтримки. Третина цих коштів уже анонсована партнерами, щодо решти - перемовини тривають.
Україні потрібно значно більше грошей: НБУ оновив прогноз на три роки

Надходження залежать від подальшого проведення реформ, євроінтеграції та політичних рішень міжнародних партнерів. Частина переговорів ще триває.

Ризики зростають

Якщо Україна не отримає частину запланованої допомоги, виникне потреба в додаткових заходах - збільшенні доходів бюджету, скороченні видатків або зростанні внутрішніх запозичень.

У разі, якщо цих дій буде недостатньо, ймовірним стане емісійне фінансування, що може спровокувати посилення інфляційного тиску. У відповідь НБУ готовий діяти через жорсткішу монетарну політику.

Допомога зменшуватиметься, але залишиться критично важливою

У 2026-2027 роках обсяги зовнішньої фінансової допомоги скорочуватимуться, проте залишатимуться на вищому рівні, ніж у попередньому прогнозі за квітень. Це пов’язано з високими потребами на оборону та відбудову.

Основним ризиком для макроекономічного прогнозу залишається невизначеність щодо перебігу війни й обсягів зовнішньої підтримки, зазначають в НБУ. Без гарантій фінансування стабільність державних фінансів може опинитися під загрозою.

Міжнародна підтримка

Нагадаємо, у 2023 році Україна отримала 42,9 млрд доларів міжнародної допомоги у вигляді грантів та кредитів.

У 2024 році сума міжнародної допомоги становила 41,9 млрд доларів.

У квітні НБУ очікував отримання 55 млрд доларів у 2025 році, 17 млрд доларів у 2026 році та 15 млрд доларів у 2027 році.

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Національний банк України
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