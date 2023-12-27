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Мінфін назвав суму міжнародної допомоги за останній місяць 2023 року

Україна, Середа 27 грудня 2023 15:24
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Мінфін назвав суму міжнародної допомоги за останній місяць 2023 року Фото: Україна отримала 5 млрд доларів у грудні 2023 року (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

У грудні 2023 року до загального фонду держбюджету надійшло близько 5 млрд доларів зовнішнього фінансування. Грантові кошти, які надаються на безповоротних умовах, склали 11% із загального обсягу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

Серед донорів у грудні 2023 року:

  • Японія - 2,2 млрд доларів (пільгове фінансування та гранти);
  • ЄС - 1,6 млрд доларів (пільгове фінансування);
  • Міжнародний валютний фонд - близько 900 млн доларів (пільгове фінансування);
  • Норвегія - 190 млн доларів (грант);
  • Німеччина - 55 млн доларів (грант);
  • США - 50 млн доларів (грант);
  • Швейцарія - 20 млн доларів (грант);
  • Світовий банк - 8 млн доларів (пільгове фінансування).

"Залучена міжнародна допомога спрямовується на фінансування пріоритетних соціальних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення оплати праці працівників секторів освіти та охорони здоров’я, гуманітарні потреби, а також забезпечення соціального захисту населення", - йдеться в повідомленні.

Допомога Україні

Минулого тижня у Мінфіні повідомляли, що за 2023 рік допомога донорів сягне близько 42,3 млрд доларів. Водночас потреба у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік зменшена на з 41 млрд доларів до 37,3 млрд доларів завдяки заходам із максимізації доходів держбюджету, активізації внутрішнього ринку запозичень та інших заходів.

Перший віце-прем’єр - міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що Україні, ймовірно, доведеться відкласти виплату пенсій та зарплат державним службовцям, якщо ЄС і США не нададуть обіцяну фінансову допомогу на початку наступного року.

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