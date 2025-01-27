Держборг України за рік збільшився більш ніж на 20 млрд доларів
Державний та гарантований державою борг України на 31 грудня 2024 року становив 6,980 трлн гривень або 166,06 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства фінансів.
Протягом 2024 року сума боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 26,5% (на 1,461 трлн гривень), в доларовому еквіваленті борг збільшився на 14,3% (на 20,74 млрд доларів). Різниця пояснюється зростанням курсу долара на 10,7%.
Держборг України
Нагадаємо, за даними Мінфіну, держборг України стає дешевшим та більш довгостроковим. З початку 2024 року середньозважена його вартість скоротилася на 21,8% - з 6,24 до 4,88%.
За даними пресслужби міністерства, середня строковість державного боргу складає понад 11 років.
В розрізі кредиторів левову частку державного та гарантованого боргу становлять пільгові позики, одержані від міжнародних фінансових організацій (МФО) та урядів іноземних держав - 58%.
Запозичення у 2024 році
За 2024 рік Україна на фінансування держбюджету було спрямовано 57,5 млрд доларів. З них 15,8 млрд доларів за рахунок розміщення ОВДП. Решту суми (41,9 млрд доларів) Україна отримала у вигляді довгострокових пільгових кредитів та безповоротної допомоги (грантів).
МВФ прогнозує, що у 2025 році державний борг України вперше становитиме понад 100% валового внутрішнього продукту. У найближчі кілька років, за прогнозами, заборгованість уже не опуститься нижче за 100% ВВП.