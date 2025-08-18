Украина нуждается в миллиардах долларов помощи на 2026 год. В правительстве назвали сумму

Министерство финансов предполагает, что дефицит государственного бюджета на 2026 год будет составлять 45 млрд долларов. На сегодня у правительства есть обязательства от внешних партнеров по покрытию только 35 млрд долларов.

"Есть потребность во внешнем финансировании на 2026 год. На сегодняшний момент, она составляет 45 миллиардов долларов (она включает также расходы по погашению долгов). Если взять в целом дефицит (без расходов на погашение предыдущих долгов - ред.), дефицит планируется на уровне 42 миллиарда долларов, как это во время каждого из лет полномасштабной войны", - сказал он.

Министр добавил, что из необходимых 45 млрд долларов, уже есть обязательства партнеров, которые позволяют покрыть 35 млрд долларов (78%).

"У нас на следующий год на сегодняшний момент есть обязательства, которые потенциально можно направить на финансирование дефицита госбюджета на уровне 35 млрд. Мы понимаем, что этого не достаточно. Нам нужно мобилизовать усилия, в том числе переговорные (усилия - ред.), для того, чтобы закрыть 2026 год", - сказал министр.

Сергей Марченко добавил, что Минфин обсуждает с партнерами двухлетний горизонт планирования объемов внешней помощи, чтобы планировать покрытие расходов на 2026-2027 годы.