Україна посилює дронові технології: японська Terra Drone заходить на ринок

Партнерство з українським розробником

Японська Terra Drone Corporation підписала угоду про стратегічну співпрацю з українською компанією Amazing Drones.

Остання займається розробкою та виробництвом дронів-перехоплювачів.

Інвестиція була здійснена через дочірню структуру Terra Inspectioneering. При цьому сума угоди не розкривається.

Плани розширення в Україні

У Terra Drone повідомили про намір нарощувати присутність в Україні. Компанія планує використовувати досвід, отриманий у бойових умовах, для подальшого розвитку проєктів на міжнародних ринках.

Очікується, що загальний обсяг інвестицій, які Terra Drone спрямує в українські ініціативи, складе близько 10 млн доларів.

Вихід на ринок оборонних технологій

Угода є частиною ширшої стратегії компанії щодо виходу на ринок оборонних технологій. У 2026 році Terra Drone оголосила про запуск відповідного напрямку.

У межах цього курсу передбачено розвиток діяльності, зокрема в Україні та країнах НАТО, а також створення окремої структури Terra Defense, яка займатиметься розвитком цього сегмента.

Характеристики українських перехоплювачів

Дрони-перехоплювачі, розроблені Amazing Drones, здатні долати відстань до 32 кілометрів. Максимальна швидкість таких апаратів досягає 300 кілометрів на годину.