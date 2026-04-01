Україна посилює дронові технології: японська Terra Drone заходить на ринок

У компанії Terra Drone Corporation заявили про укладення стратегічного партнерства з українським розробником Amazing Drones, який спеціалізується на створенні дронів-перехоплювачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Defender Media.
Інвестиція була здійснена через дочірню структуру Terra Inspectioneering. При цьому сума угоди не розкривається.
У Terra Drone повідомили про намір нарощувати присутність в Україні. Компанія планує використовувати досвід, отриманий у бойових умовах, для подальшого розвитку проєктів на міжнародних ринках.
Очікується, що загальний обсяг інвестицій, які Terra Drone спрямує в українські ініціативи, складе близько 10 млн доларів.
Угода є частиною ширшої стратегії компанії щодо виходу на ринок оборонних технологій. У 2026 році Terra Drone оголосила про запуск відповідного напрямку.
У межах цього курсу передбачено розвиток діяльності, зокрема в Україні та країнах НАТО, а також створення окремої структури Terra Defense, яка займатиметься розвитком цього сегмента.
Дрони-перехоплювачі, розроблені Amazing Drones, здатні долати відстань до 32 кілометрів. Максимальна швидкість таких апаратів досягає 300 кілометрів на годину.
