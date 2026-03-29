Уже не Lego? У Rheinmetall висловили захоплення інноваціями України в захисті від РФ
У Rheinmetall заявили, що захоплюються інноваціями України після того, як раніше гендиректор цієї компанії знецінив українські дрони та їхніх виробників, назвавши це "грою в Lego".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост компанії в соцмережі Х.
"Ми глибоко поважаємо величезні зусилля українського народу щодо захисту від російського нападу, які тривають уже понад чотири роки", - йдеться в публікації.
Там підкреслили, що кожна жінка і кожен чоловік в Україні роблять "неоціненний внесок", а особлива заслуга полягає в тому, що країна веде боротьбу з високою ефективністю навіть за обмежених ресурсів.
"Інноваційна сила та бойовий дух українського народу надихають нас. Ми вдячні за можливість надати підтримку, використовуючи наявні в нашому розпорядженні ресурси", - резюмували в Rheinmetall.
Що передувало
Нагадаємо, буквально вчора гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер зневажливо оцінив українські дрони, заявивши, що їхнє виробництво нагадує "гру в Lego", а рівень розробки не можна порівняти з технологіями великих західних концернів.
Крім цього, він назвав виробників безпілотників "українськими домогосподарками", у яких "на кухні є 3D-принтери" для виробництва деталей для дронів.
"Це як грати з Lego. У чому інновація України? У них немає якогось технологічного прориву", - підкреслив він.
Пізніше українські виробники дронів відповіли Паппергеру, заявивши, що зараз настала ера "домогосподарок", якщо дрони вітчизняного виробництва приносять результат.