Уже не Lego? У Rheinmetall висловили захоплення інноваціями України в захисті від РФ

У Rheinmetall заявили, що захоплюються інноваціями України після того, як раніше гендиректор цієї компанії знецінив українські дрони та їхніх виробників, назвавши це "грою в Lego".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост компанії в соцмережі Х.

"Ми глибоко поважаємо величезні зусилля українського народу щодо захисту від російського нападу, які тривають уже понад чотири роки", - йдеться в публікації.

Там підкреслили, що кожна жінка і кожен чоловік в Україні роблять "неоціненний внесок", а особлива заслуга полягає в тому, що країна веде боротьбу з високою ефективністю навіть за обмежених ресурсів.

"Інноваційна сила та бойовий дух українського народу надихають нас. Ми вдячні за можливість надати підтримку, використовуючи наявні в нашому розпорядженні ресурси", - резюмували в Rheinmetall.

Що передувало

Нагадаємо, буквально вчора гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер зневажливо оцінив українські дрони, заявивши, що їхнє виробництво нагадує "гру в Lego", а рівень розробки не можна порівняти з технологіями великих західних концернів.