Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Украина усиливает дроновые технологии: японская Terra Drone заходит на рынок

01:00 01.04.2026 Ср
2 мин
Такие аппараты способны развивать скорость до 300 километров в час
aimg Никончук Анастасия
Фото: дроны (Виталий Носач РБК-Украина)

В компании Terra Drone Corporation заявили о заключении стратегического партнерства с украинским разработчиком Amazing Drones, который специализируется на создании дронов-перехватчиков.

Партнерство с украинским разработчиком

Японская Terra Drone Corporation подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с украинской компанией Amazing Drones.

Последняя занимается разработкой и производством дронов-перехватчиков.

Инвестиция была осуществлена через дочернюю структуру Terra Inspectioneering. При этом сумма сделки не раскрывается.

Планы расширения в Украине

В Terra Drone сообщили о намерении наращивать присутствие в Украине. Компания планирует использовать опыт, полученный в боевых условиях, для дальнейшего развития проектов на международных рынках.

Ожидается, что общий объем инвестиций, которые Terra Drone направит в украинские инициативы, составит около 10 млн долларов.

Выход на рынок оборонных технологий

Сделка является частью более широкой стратегии компании по выходу на рынок оборонных технологий. В 2026 году Terra Drone объявила о запуске соответствующего направления.

В рамках этого курса предусмотрено развитие деятельности, в том числе в Украине и странах НАТО, а также создание отдельной структуры Terra Defense, которая будет заниматься развитием данного сегмента.

Характеристики украинских перехватчиков

Дроны-перехватчики, разработанные Amazing Drones, способны преодолевать расстояние до 32 километров. Максимальная скорость таких аппаратов достигает 300 километров в час.

Напоминаем, что директор государственного оборонного кластера Brave1 заявил о старте продаж новых беспилотных авиационных комплексов X1 Jet и X2 Jet на маркетплейсе компании, подчеркнув их особые характеристики, а также рекордные показатели скорости среди украинских дронов.

Отметим, что благотворительный фонд "Сообщество Стерненко" совместно с производителем беспилотников "Дикие Шершни" заявили о внедрении системы дистанционного управления для украинских дронов-перехватчиков Sting, которые уже прошли первые успешные испытания.

Больше по теме:
Война в УкраинеДрониЯпония