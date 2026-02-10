Україна покращила позиції в Індексі сприйняття корупції: яке місце займає у світі

Минулого року Україна покращила показники в Індексі сприйняття корупції на один бал і тепер займає 104-те місце в рейтингу зі 182 країн світу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне агентство з питань запобігання корупції.
Згідно з оприлюдненими даними, Україна зараз має 36 балів в ІСК. На прогрес України вплинули три фактори:
Крім того, викривачі корупції отримали перші винагороди за рішеннями судів, почав роботу інститут лобіювання і відбулась реформа управління арештованими активами. В цей час відбувались численні викриття корупційних злочинів і зростання кількості вироків топпосадовцям.
Україна з 2013 року прогресувала на +11 балів, піднявшись зі 144-го місця в рейтингу (+40 позицій). При цьому більшість держав у світі погіршують або принаймні не підвищують свої бали в ІСК.
Україна залишається єдиною державою у світі, яка покращує антикорупційні показники в умовах повномасштабної війни. З початку російського вторгнення країна додала в Індексі 4 бали, порівняно з 2021 роком.
Індекс ІСК за шкалою від 0 до 100 балів. Де 0 - це тотальна корупція, яка фактично замінює державні інститути, а 100 - її повна відсутність у житті країни.
Нагадаємо, ДБР викрило корупційну схему під час постачання продуктів для ЗСУ на Дніпропетровщині. Військовим постачали гнилі овочі та фрукти, за що отримували мільйонні "відкати".
Зазначимо, в одній із військових частин на Донеччині правоохоронці викрили злочинну організацію, яка привласнила понад 47 млн гривень, виділених на закупівлю дронів.
Крім того, ДБР затримало керівника фінансово-економічної служби однієї з бригад на Запорізькому напрямку, який розкрадав кошти, призначені для виплат військовим.