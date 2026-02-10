Україна покращила позиції в Індексі сприйняття корупції: яке місце займає у світі

Згідно з оприлюдненими даними, Україна зараз має 36 балів в ІСК. На прогрес України вплинули три фактори:

збереження незалежності антикорупційних органів;

реалізація Державної антикорупційної програми до 2025 року;

розробка нової стратегії боротьби з корупцією на майбутні п’ять років.

Крім того, викривачі корупції отримали перші винагороди за рішеннями судів, почав роботу інститут лобіювання і відбулась реформа управління арештованими активами. В цей час відбувались численні викриття корупційних злочинів і зростання кількості вироків топпосадовцям.

Україна з 2013 року прогресувала на +11 балів, піднявшись зі 144-го місця в рейтингу (+40 позицій). При цьому більшість держав у світі погіршують або принаймні не підвищують свої бали в ІСК.

Покращення показників під час війни

Україна залишається єдиною державою у світі, яка покращує антикорупційні показники в умовах повномасштабної війни. З початку російського вторгнення країна додала в Індексі 4 бали, порівняно з 2021 роком.

Індекс ІСК за шкалою від 0 до 100 балів. Де 0 - це тотальна корупція, яка фактично замінює державні інститути, а 100 - її повна відсутність у житті країни.