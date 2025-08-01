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Розтрата 1 млрд гривень на продуктах для ЗСУ: викрито екс-посадовця Міноборони

П'ятниця 01 серпня 2025 10:04
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Розтрата 1 млрд гривень на продуктах для ЗСУ: викрито екс-посадовця Міноборони Фото: викрито екс-посадовця Міноборони на розтраті (gp.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

Колишнього посадовця Міністерства оборони викрито на розтраті понад 1 мільярда гривень, виділених на закупівлю продуктів для ЗСУ. Він уклав договори за значно завищеними цінами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі справи

За даними розслідування, ексочільник одного з департаментів Міноборони у березні-грудні 2022 року уклав договір з приватною компанією щодо закупівлі оптових партій харчових продуктів та їх постачання для ЗСУ.

При цьому вартість самої продукції була штучно завищена на 41%, а ціна на організацію її постачання зросла на 221%.

Посадовець, не погодивши контракт із профільними підрозділами оборонного відомства і не перевіривши розрахунки, фактично допустив розтрату коштів у особливо великих розмірах. Судово-економічна експертиза підтвердила втрати державного бюджету.

Що загрожує

Фігуранту вже повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу, а розслідування щодо інших причетних триває.

Розтрата 1 млрд гривень на продуктах для ЗСУ: викрито екс-посадовця Міноборони

Закупівлі в Міноборони

Варто зауважити, що Міноборони вже декілька разів потрапляло у скандали із закупівлями продуктів для військових.

Так, раніше НАБУ і САП викрили схему розкрадання державних коштів під час закупівлі Міністерством оборони України продуктів харчування для Збройних Сил України.

Також повідомлялось про інцидент із неякісними консервами для військових. Згодом Державний оператор тилу (ДОТ) ініціював службову перевірку.

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