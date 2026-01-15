В одній з військових частин у Донецькій області правоохоронці викрили злочинну організацію, яка привласнила понад 47 млн гривень, виділених на закупівлю дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань та Facebook Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Як повідомляється, працівники ДБР викрили та затримали п’ятьох учасників злочинної організації, яку очолював командир однієї з військових частин на Донеччині. Через дії затриманих держава втратила понад 47 млн гривень.

Командир організував схему разом із трьома підлеглими військовослужбовцями та цивільним - власником фірм, через які переводили гроші в готівку, адже саме ці підприємства використовували для «освоєння» бюджетних коштів.

Гроші надходили на рахунок військової частини нібито для закупівлі FPV-дронів та коліматорних прицілів. Насправді ж кошти перераховували фіктивним компаніям за техніку, якої або взагалі не було, або яка не відповідала вимогам і не могла використовуватися в бою.

Учасники організації заздалегідь готували фіктивні документи - "маркетингові дослідження", договори, акти та накладні, щоб обґрунтувати закупівлі саме у потрібних фірм. Після цього гроші переводили в готівку і ділили між собою.

FPV-дрони, які за документами були закуплені, до військової частини не надходили. Щоб приховати їхню відсутність, командир наказував оформлювати папери про нібито використання дронів у бойових умовах. Загалом за документами було "придбано" 1815 дронів.

Фото: на Донеччині викрили військових, які вкрали понад 47 млн гривень на закупівлях дронів (ДБР та Спеціалізована прокуратура)

Під час розслідування працівники ДБР провели понад 20 обшуків, вилучили непридатні коліматорні приціли та призначили понад 70 експертиз.

Усіх учасників злочинної організації затримали в різних регіонах України - на Донеччині, Дніпропетровщині, Харківщині та в Києві.

Командиру військової частини та його спільникам повідомили про підозру у створенні злочинної організації, розкраданні бюджетних коштів в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану та внесенні неправдивих даних до офіційних документів.

Усім фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Правоохоронці також працюють над тим, щоб повернути державі вкрадені кошти.