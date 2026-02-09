Гнилі продукти для ЗСУ та мільйонні відкати: ДБР накрило масштабну схему

Державне бюро розслідувань викрило корупційну схему під час постачання продуктів для ЗСУ на Дніпропетровщині. Йдеться про гнилі овочі та фрукти для військових та "відкати".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДБР .

Згідно з даними слідства, організатором схеми став начальник продовольчої служби однієї з військових частин, який діяв у змові із власником та директором компанії, яка постачала продукти для ЗСУ.

"Суть схеми полягала у так званих безтоварних операціях. Посадовці підписували акти приймання-передачі на повний обсяг продукції, тоді як фактично до військових частин доставляли лише її частину. Решту продукції списували через підконтрольних осіб", - сказано в заяві.

Гнилі продукти та великі "відкати"

Крім неповного обсягу, якість продуктів не відповідала вимогам - зокрема, для військових поставляли гнилі овочі та фрукти.

Посадовець отримував гроші за те, що приймав неякісні продукти та не направляв рекламаційні листи. Розмір "відкату" становив до 50% від вартості поставок - за тиждень неправомірна вигода сягала 1 млн гривень.

"Отримані кошти фігурант використовував для особистого збагачення. Він набув нерухомість у двох житлових комплексах, придбав кілька автомобілів преміумкласу та інші дороговартісні речі, оформлюючи майно на близьких осіб", - розповіли в ДБР.

Майно на мільйони

Під час обшуків у зловмисника вилучили авто, документи на нерухомість, колекцію брендового одягу, взуття та аксесуарів на близько 8 млн гривень. Також у нього знайшли боргові розписки на 120 тисяч доларів США.

Фото: обшук у затриманого начальника продслужби (dbr.gov.ua)

"Начальника продовольчої служби затримали та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство), ч. 2 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч. 4 ст. 409 КК України (ухилення від військової служби в умовах воєнного стану)", - сказано в заяві ДБР.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Підозра підлеглій

Крім того, повідомлення про підозру отримала і його підлегла з продовольчої служби тилу логістики. Вона брала гроші у постачальників за списування неякісних продуктів та передавала частину керівнику.

Її дії кваліфікували за ч. 1 ст. 369 КК України (надання неправомірної вигоди службовій особі). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 4 років.