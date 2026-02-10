Украина улучшила позиции в Индексе восприятия коррупции: какое место занимает в мире

Согласно обнародованным данным, Украина сейчас имеет 36 баллов в ИВК. На прогресс Украины повлияли три фактора:

сохранение независимости антикоррупционных органов;

реализация Государственной антикоррупционной программы до 2025 года;

разработка новой стратегии борьбы с коррупцией на предстоящие пять лет.

Кроме того, обличители коррупции получили первые вознаграждения по решениям судов, начал работу институт лоббирования и состоялась реформа управления арестованными активами. В это время происходили многочисленные разоблачения коррупционных преступлений и рост количества приговоров топ-чиновникам.

Украина с 2013 года прогрессировала на +11 баллов, поднявшись со 144-го места в рейтинге (+40 позиций). При этом большинство государств в мире ухудшают или по крайней мере не повышают свои баллы в ИВК.

Улучшение показателей во время войны

Украина остается единственным государством в мире, которое улучшает антикоррупционные показатели в условиях полномасштабной войны. С начала российского вторжения страна добавила в Индексе 4 балла по сравнению с 2021 годом.

Индекс ИВК по шкале от 0 до 100 баллов. Где 0 - это тотальная коррупция, которая фактически заменяет государственные институты, а 100 - ее полное отсутствие в жизни страны.