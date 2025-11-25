Україна погодилася з мирним планом США, але є "незначні деталі", - CBS News
Український уряд погодився на мирний план США щодо завершення повномасштабної війни, але ще є "незначні деталі", які потрібно доопрацювати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.
Телеканал з посиланням на американського чиновника розповів, що уряд України "погодився на мирну угоду", посередником у якій виступила адміністрація президента США Дональда Трампа.
"Українці погодилися на мирну угоду. Є деякі дрібні деталі, які потрібно узгодити, але вони погодилися на мирну угоду", - зазначив він.
Крім того, секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що було досягнуто загальної згоди щодо пропозиції, деталі якої ще мають бути опрацьовані.
Він також висловив сподівання на те, що президент України Володимир Зеленський зможе відвідати Вашингтон до кінця листопада, щоб остаточно узгодити угоду.
Мирний план США
У неділю, 23 листопада українські чиновники зустрілися з американськими в Женеві для обговорення мирного плану США. Президент України Володимир Зеленський розповів, що команда президента США Дональда Трампа починає чути Україну.
Вчора, 24 листопада, видання Financial Times написало, що мирний план США було урізано майже на третину. Наразі у документі замість початкових 28 пунктів залишилось 19.
РБК-Україна раніше писало із посиланням на джерела, що в оновленому варіанті мирного плану не має залишитися обмеження на чисельність ЗСУ. Крім того, буде вилучено пункт про амністію за скоєні злочини під час повномасштабної війни в Україні.
Речник МЗС України Георгій Тихий повідомив, що особливо чутливі питання обговорюватимуть особисто президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп.
Про те, що наразі відомо про мирний план США - читайте в матеріалі РБК-Україна.