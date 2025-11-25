Украина согласилась с мирным планом США, но есть "незначительные детали", - CBS News
Украинское правительство согласилось на мирный план США по завершению полномасштабной войны, но еще есть "незначительные детали", которые нужно доработать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.
Телеканал со ссылкой на американского чиновника рассказал, что правительство Украины "согласилось на мирное соглашение", посредником в котором выступила администрация президента США Дональда Трампа.
"Украинцы согласились на мирное соглашение. Есть некоторые мелкие детали, которые нужно согласовать, но они согласились на мирное соглашение", - отметил он.
Кроме того, секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что было достигнуто общее согласие по предложению, детали которого еще должны быть проработаны.
Он также выразил надежду на то, что президент Украины Владимир Зеленский сможет посетить Вашингтон до конца ноября, чтобы окончательно согласовать соглашение.
Мирный план США
В воскресенье, 23 ноября украинские чиновники встретились с американскими в Женеве для обсуждения мирного плана США. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что команда президента США Дональда Трампа начинает слышать Украину.
Вчера, 24 ноября, издание Financial Times написало, что мирный план США был урезан почти на треть. Сейчас в документе вместо первоначальных 28 пунктов осталось 19.
РБК-Украина ранее писало со ссылкой на источники, что в обновленном варианте мирного плана не должно остаться ограничения на численность ВСУ. Кроме того, будет изъят пункт об амнистии за совершенные преступления во время полномасштабной войны в Украине.
Представитель МИД Украины Георгий Тихий сообщил, что особо чувствительные вопросы будут обсуждать лично президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп.
О том, что сейчас известно о мирном плане США - читайте в материале РБК-Украина.