Украина согласилась с мирным планом США, но есть "незначительные детали", - CBS News

Украинское правительство согласилось на мирный план США по завершению полномасштабной войны, но еще есть "незначительные детали", которые нужно доработать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News .

Телеканал со ссылкой на американского чиновника рассказал, что правительство Украины "согласилось на мирное соглашение", посредником в котором выступила администрация президента США Дональда Трампа.

"Украинцы согласились на мирное соглашение. Есть некоторые мелкие детали, которые нужно согласовать, но они согласились на мирное соглашение", - отметил он.

Кроме того, секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что было достигнуто общее согласие по предложению, детали которого еще должны быть проработаны.

Он также выразил надежду на то, что президент Украины Владимир Зеленский сможет посетить Вашингтон до конца ноября, чтобы окончательно согласовать соглашение.