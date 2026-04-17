Украина планирует производить собственную ПВО, - Зеленский

16:25 17.04.2026 Пт
Что необходимо для запуска собственного производства оружия?
aimg Валерий Ульяненко
Украина планирует производить собственную ПВО, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)

Украина движется к условиям, когда будет иметь возможность производить противовоздушную оборону. Речь идет обо всех необходимых форматах ПВО - системах, ракетах и так далее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Частная ПВО впервые сбила реактивный "Шахед": Федоров раскрыл детали

Глава государства подчеркнул, что фактически ежедневно находится в коммуникации с партнерами на политическом и на военном уровне ради ПВО.

"Мы ищем антибаллистику. Самое главное, движемся к таким условиям, когда сможем в Украине и вместе с партнерами производить противовоздушную оборону - все необходимые форматы ПВО: системы, ракеты и т.д.", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что производство собственной ПВО для Украины является стратегической задачей, "которая будет гарантировать защиту на десятилетия".

"Среди гарантий безопасности, которые рассматриваем для Украины, - пакеты оружия, возможность производить необходимое оружие, а, следовательно, лицензии на это и промышленная база. Это ключевые вещи", - сказал он.

Напомним, 15 апреля Зеленский сообщил о критическом дефиците зенитно-ракетных комплексов Patriot. Президент добавил, что у Украины будет еще меньше оружия, если война будет продолжаться и дальше.

Отметим, накануне накануне заседания "Рамштайн" Украина согласовала с Бельгией и Испанией усиление ПВО и расширение авиационной поддержки для Воздушных сил ВСУ.

Кроме того, стало известно, что Украина и Германия готовят совместные проекты в сфере противовоздушной обороны, которые касаются разработки и использования новейшего лазерного оружия.

РБК-Украина также писало, что Украина и Германия согласовали масштабный пакет сотрудничества на 4 млрд евро. Он предусматривает передачу ВСУ нескольких сотен ракет для систем ПВО Patriot.

Впервые за 18 лет: король Швеции прибыл в Украину с неанонсированным визитом
Впервые за 18 лет: король Швеции прибыл в Украину с неанонсированным визитом
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
Юлия Акимова, Вероника Марченко "Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы