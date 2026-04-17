Украина планирует производить собственную ПВО, - Зеленский

Украина движется к условиям, когда будет иметь возможность производить противовоздушную оборону. Речь идет обо всех необходимых форматах ПВО - системах, ракетах и так далее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства подчеркнул, что фактически ежедневно находится в коммуникации с партнерами на политическом и на военном уровне ради ПВО.

"Мы ищем антибаллистику. Самое главное, движемся к таким условиям, когда сможем в Украине и вместе с партнерами производить противовоздушную оборону - все необходимые форматы ПВО: системы, ракеты и т.д.", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что производство собственной ПВО для Украины является стратегической задачей, "которая будет гарантировать защиту на десятилетия".

"Среди гарантий безопасности, которые рассматриваем для Украины, - пакеты оружия, возможность производить необходимое оружие, а, следовательно, лицензии на это и промышленная база. Это ключевые вещи", - сказал он.

Напомним, 15 апреля Зеленский сообщил о критическом дефиците зенитно-ракетных комплексов Patriot. Президент добавил, что у Украины будет еще меньше оружия, если война будет продолжаться и дальше.

Отметим, накануне накануне заседания "Рамштайн" Украина согласовала с Бельгией и Испанией усиление ПВО и расширение авиационной поддержки для Воздушных сил ВСУ.