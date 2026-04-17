ua en ru
Пт, 17 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Приватна ППО вперше збила реактивний "Шахед": Федоров розкрив деталі

15:10 17.04.2026 Пт
2 хв
В подальшому проєкт буде масштабовано
aimg Ірина Глухова
Приватна ППО вперше збила реактивний "Шахед": Федоров розкрив деталі Ілюстративне фото: приватна ППО вперше збила реактивний "Шахед" (facebook.com PvKPivden )

Приватна ППО вперше збила реактивний "Шахед", що летів на швидкості понад 400 км на годину. Це сталося у небі над Харківською областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Михайла Федорова.

"Продовжуємо розвивати проєкт приватної ППО. Група приватної ППО в Харківській області активно збиває шахеди, зокрема зафіксовано перше збиття реактивного дрона", - йдеться у повідомленні міністра.

Як зазначив Федоров, поява реактивних дронів означає новий рівень загроз, адже такі цілі є швидшими та складнішими для перехоплення.

Він підкреслив, що одним із ключових елементів посилення оборони стали приватні групи ППО, які допомагають захищати критичну інфраструктуру. Мета проєкту - швидко масштабувати спроможності без додаткового навантаження на бойові підрозділи.

Станом на зараз приватні групи ППО є на 19 підприємствах.

"Зараз на 19 підприємствах формують приватні групи ППО. Вони інтегровані в єдину систему управління Повітряних Сил і працюють як частина загальної архітектури ППО", - розповів глава Міноборони.

Наступним кроком, за словами Федорова, стане масштабування проєкту для підвищення ефективності - збільшення кількості збитих цілей та швидкості реагування на загрози.

Приватна ППО в Україні

Нагадаємо, ідею дозволити критично важливим підприємствам самостійно долучатися до захисту від повітряних атак озвучили ще торік, коли Міністерство оборони очолював Денис Шмигаль.

Уже на початку березня уряд офіційно дав дозвіл на запуск відповідного експерименту.

Згодом в Міноборони вперше повідомили про успішні результати роботи приватних підрозділів ППО, які вже почали виконувати бойові завдання.

Більше по темі:
ППО Михайло Федоров Війна в Україні Дрони
Новини
