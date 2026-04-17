Приватна ППО вперше збила реактивний "Шахед": Федоров розкрив деталі
Приватна ППО вперше збила реактивний "Шахед", що летів на швидкості понад 400 км на годину. Це сталося у небі над Харківською областю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Михайла Федорова.
"Продовжуємо розвивати проєкт приватної ППО. Група приватної ППО в Харківській області активно збиває шахеди, зокрема зафіксовано перше збиття реактивного дрона", - йдеться у повідомленні міністра.
Як зазначив Федоров, поява реактивних дронів означає новий рівень загроз, адже такі цілі є швидшими та складнішими для перехоплення.
Він підкреслив, що одним із ключових елементів посилення оборони стали приватні групи ППО, які допомагають захищати критичну інфраструктуру. Мета проєкту - швидко масштабувати спроможності без додаткового навантаження на бойові підрозділи.
"Зараз на 19 підприємствах формують приватні групи ППО. Вони інтегровані в єдину систему управління Повітряних Сил і працюють як частина загальної архітектури ППО", - розповів глава Міноборони.
Наступним кроком, за словами Федорова, стане масштабування проєкту для підвищення ефективності - збільшення кількості збитих цілей та швидкості реагування на загрози.
Приватна ППО в Україні
Нагадаємо, ідею дозволити критично важливим підприємствам самостійно долучатися до захисту від повітряних атак озвучили ще торік, коли Міністерство оборони очолював Денис Шмигаль.
Уже на початку березня уряд офіційно дав дозвіл на запуск відповідного експерименту.
Згодом в Міноборони вперше повідомили про успішні результати роботи приватних підрозділів ППО, які вже почали виконувати бойові завдання.