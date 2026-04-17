Приватна ППО вперше збила реактивний "Шахед": Федоров розкрив деталі

Приватна ППО вперше збила реактивний "Шахед", що летів на швидкості понад 400 км на годину. Це сталося у небі над Харківською областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Михайла Федорова.

"Продовжуємо розвивати проєкт приватної ППО. Група приватної ППО в Харківській області активно збиває шахеди, зокрема зафіксовано перше збиття реактивного дрона", - йдеться у повідомленні міністра.

Як зазначив Федоров, поява реактивних дронів означає новий рівень загроз, адже такі цілі є швидшими та складнішими для перехоплення.

Він підкреслив, що одним із ключових елементів посилення оборони стали приватні групи ППО, які допомагають захищати критичну інфраструктуру. Мета проєкту - швидко масштабувати спроможності без додаткового навантаження на бойові підрозділи.

"Зараз на 19 підприємствах формують приватні групи ППО. Вони інтегровані в єдину систему управління Повітряних Сил і працюють як частина загальної архітектури ППО", - розповів глава Міноборони.

Наступним кроком, за словами Федорова, стане масштабування проєкту для підвищення ефективності - збільшення кількості збитих цілей та швидкості реагування на загрози.