В Україні через масовану атаку спостерігаються перебої з інтернетом

В Україні сьогодні, 9 березня, фіксуються проблеми з інтернетом через масовану ракетну та дронову атаку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс NetBlocks.

"Підтверджено: показники показують значне зниження підключення до інтернету в багатьох регіонах України після широкомасштабних російських ракетних атак сьогодні вранці, головним чином через аварійне відключення електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Confirmed: Metrics show significant reductions in internet connectivity in multiple regions of #Ukraine after widespread Russian missile attacks this morning, largely attributed to emergency power shutdowns followed by a swift recovery.



Background: https://t.co/S0qJQ7CbNv pic.twitter.com/zEHfZEfyUf — NetBlocks (@netblocks) March 9, 2023

Також через відключення світла у деяких районах України спостерігають проблеми з мобільним зв'язком.

Нагадаємо, сьогодні Росія випустила по Україні 81 ракету та 8 дронів "Шахед". Сили ППО збили 34 ракети та 4 дрони.

У Києві, Харкові, Житомирі Дніпропетровській, Львівській, Кіровоградській, Запорізькій та інших областях зафіксовані влучання.

Внаслідок російської атаки пошкоджено три теплоелектростанції ДТЕК.

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