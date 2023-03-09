Масована атака: ворог влучив в об'єкт енергетики в Кіровоградській області
У Кіровоградській області під час російської ракетної атаки зафіксовано влучання в об’єкт енергетики. Йдеться про Кропивницький район.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.
За його словами, жертв внаслідок атаки немає.
"Надзвичайно тривожна доба. Одна з найдовших тривог. Чергова масована ворожа атака. Ворог лупить по критичній інфраструктурі ракетами і дронами. В Кропивницькому районі - влучання в об’єкт енергетики. Відповідні служби - на місці", - написав Райкович.
Нагадаємо, що цієї ночі росіяни здійснили масовану ракетну атаку по Україні. Під ворожим ударом опинилися енергетичні об'єкти в Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях.
Додамо, що під час масованої атаки окупаційні війська пошкодили три теплоелектростанції ДТЕК.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.