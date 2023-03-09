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Ранковий обстріл Києва: вже троє постраждалих, фото наслідків

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Київ, Четвер 09 березня 2023 09:39
Ранковий обстріл Києва: вже троє постраждалих, фото наслідків Фото: через атаку на Київ 9 березня постраждали троє людей (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Внаслідок ракетного удару по Києву постраждали троє людей, пошкоджено автомобілі та будівлі. Влучання зафіксовані у Голосіївському та у Святошинському районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

"Внаслідок ракетного удару постраждало троє осіб, пошкоджено автомобілі та будівлі. На місці працюють усі профільні служби. Станом на 08.40 відомо про трьох потерпілих у Святошинському районі, яким надається необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські додали, що внаслідок обстрілу столиці, зокрема, відбулось влучання у Голосіївському та у Святошинському районах Києва.

"Також внаслідок вибуху п’ять автомобілів повністю знищено та ще 15 пошкоджено. Разом з тим, пошкоджені фасади будинків, які знаходяться поряд", - додали в прес-службі.

За даними Київської міської прокуратури, двоє з трьох постраждалих госпіталізували.

Київська міська прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях, розпочатих за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що російські окупанти 9 березня завдали ракетних ударів по містах України.

В Києві спочатку стався вибух в Голосіївському районі столиці. А потім ще один пролунав у Святошинському районі. Спочатку було відомо про двох поранених. Одна з ракет - "Кинжал" влучила в об'єкт інфраструктури. В столиці довелося екстрено вимкнути світло, через що 40% будинків опинились без опалення.

Наразі у Києві вже скасували екстрені відключення. Однак через перенавантаження однієї з ліній відключення ще діють в частині Голосіївського, Солом'янського та Святошинського районів.

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