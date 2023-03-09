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Немає води, світла, опалення, не ходить транспорт. Мер Житомира розповів про наслідки атаки

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Житомир, Четвер 09 березня 2023 09:17
Немає води, світла, опалення, не ходить транспорт. Мер Житомира розповів про наслідки атаки Фото: через обстріл Житомира 9 березня в місті зникли вода, світло та опалення (УНІАН)
Автор: Наталія Гурковська

Після масованої атаки Житомира, в місті немає води, світла, опалення, не ходить електротранспорт. У регіоні пошкоджено енергооб'єкт, в області без світла залишаються 150 тисяч споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Житомира Сергія Сухомлина.

"З крана не тече вода, у більшості будинків немає електроенергії. Ситуація складна. Енергетики, комунальники роблять все можливе", - розповів він.

За даними Сухомлина, через декілька годин в місті зможуть подати воду, включити тепло, "а так буде складно".

"Електротранспорт виводити неможливо, немає потужностей. І дуже багато буде обмежень з точки зору енергопостачання", - додав він.

Як розповів голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, сьогодні вночі ворог завдав удару по регіону дронами-камікадзе. Було уражено один з об'єктів енергетичної інфраструктури.

"Без енергопостачання майже 150 тисяч абонентів", - розповів він.

За інформацією Бунечка, енергетикам вдалося заживити об'єкти критичної інфраструктури області.

"Вони зможуть розпочати переключення споживачів на резервні лінії живлення, як тільки буде ліквідовано пожежу. Жертв та постраждалих попередньо немає",, - констатував голова регіону.

Як повідомлялось, в четвер, 9 березня, після російського обстрілу дронами Shahed-136 більшість жителів Житомира залишились без світла та води.

Нагадаємо, внаслідок масованого обстрілу України в Житомирській області, а також ще в двох областях введені обмеження енергопостачання. Ціллю РФ знову стали енергетичні об'єкти.

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