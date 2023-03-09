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Росіяни завдали 15 ракетних ударів по Харкову і області: є постраждалі

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Четвер 09 березня 2023 04:43
Росіяни завдали 15 ракетних ударів по Харкову і області: є постраждалі Фото: росіяни випустили по Харкову і області 15 ракет (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В ніч на 9 березня росіяни завдали 15 ракетних ударів по Харкову і області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Він зазначив, що окупанти б'ють по об'єктам критичної інфраструктури.

"Попередньо, є влучання у приватний житловий будинку на Харківщині. Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється. Загроза повторних ударів зберігається! Залишайтеся в укриттях", - заявиви Синєгубов.

Пізніше радниця голови ОВА Наталя Попова заявила, що з приватного будинку по якому росіяни нанесли удар, ДСНС дістали 2 людей. Їх забрала "швидка".

Нагадаємо, що російські окупанти у ніч на 9 березня завдають ракетних ударів по містах України. Оголошена повітряна тривога.

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