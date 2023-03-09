Росіяни завдали 15 ракетних ударів по Харкову і області: є постраждалі
В ніч на 9 березня росіяни завдали 15 ракетних ударів по Харкову і області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Він зазначив, що окупанти б'ють по об'єктам критичної інфраструктури.
"Попередньо, є влучання у приватний житловий будинку на Харківщині. Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється. Загроза повторних ударів зберігається! Залишайтеся в укриттях", - заявиви Синєгубов.
Пізніше радниця голови ОВА Наталя Попова заявила, що з приватного будинку по якому росіяни нанесли удар, ДСНС дістали 2 людей. Їх забрала "швидка".
Нагадаємо, що російські окупанти у ніч на 9 березня завдають ракетних ударів по містах України. Оголошена повітряна тривога.
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