Росіяни завдали 15 ракетних ударів по Харкову і області: є постраждалі

Фото: росіяни випустили по Харкову і області 15 ракет (GettyImages)

В ніч на 9 березня росіяни завдали 15 ракетних ударів по Харкову і області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Він зазначив, що окупанти б'ють по об'єктам критичної інфраструктури. "Попередньо, є влучання у приватний житловий будинку на Харківщині. Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється. Загроза повторних ударів зберігається! Залишайтеся в укриттях", - заявиви Синєгубов. Пізніше радниця голови ОВА Наталя Попова заявила, що з приватного будинку по якому росіяни нанесли удар, ДСНС дістали 2 людей. Їх забрала "швидка".