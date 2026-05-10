Україна передала РФ списки. Обмін полоненими 1000 на 1000 готується, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський анонсував, що обмін полоненими по формулі 1000 на 1000 готується. Російська сторона вже отримала списки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє відеозвернення глави держави.

Зеленський поінформував, що зобов'язання щодо виконання домовленостей брали на себе американці. Наразі контакти із США тривають.

"Тривають зараз і наші контакти з американською стороною про гарантії - гарантії виконання домовленостей, які були досягнуті нещодавно і про які сказав Президент Сполучених Штатів Америки. Обмін полонених - тисячу на тисячу - готується й має бути проведений. Ці гарантії брали на себе американці", - сказав президент.

Глава держави додав, що український Координаційний штаб вже передав списки на тисячу осіб російський стороні.

Резюмуючи Зеленський ще раз підкреслив, що в цій домовленості щодо обміну було американське посередництво, тож Україна розраховує, що США будуть активні а забезпеченні виконання домовленостей.