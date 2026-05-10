Україна передала РФ списки. Обмін полоненими 1000 на 1000 готується, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський анонсував, що обмін полоненими по формулі 1000 на 1000 готується. Російська сторона вже отримала списки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє відеозвернення глави держави.
Зеленський поінформував, що зобов'язання щодо виконання домовленостей брали на себе американці. Наразі контакти із США тривають.
"Тривають зараз і наші контакти з американською стороною про гарантії - гарантії виконання домовленостей, які були досягнуті нещодавно і про які сказав Президент Сполучених Штатів Америки. Обмін полонених - тисячу на тисячу - готується й має бути проведений. Ці гарантії брали на себе американці", - сказав президент.
Глава держави додав, що український Координаційний штаб вже передав списки на тисячу осіб російський стороні.
Резюмуючи Зеленський ще раз підкреслив, що в цій домовленості щодо обміну було американське посередництво, тож Україна розраховує, що США будуть активні а забезпеченні виконання домовленостей.
Нагадаємо, 8 травня президент США Дональд Трамп оголосив, що на його прохання Україна та Росія домовилися про перемир’я на три дні (з 9 по 11 число). Також ця домовленість передбачає обмін полоненими у форматі 1000 на 1000.
Того ж вечора відповідну інформацію підтвердив Володимир Зеленський. Однак учора глава Кремля Володимир Путін почав стверджувати, що РФ нібито першою запропонувала обмін у форматі 500 на 500, до чого Україна нібито виявилася "не готовою". За його словами, у Києві сказали, що подумають, а потім "зникли з радарів".
Але, як повідомило джерело РБК-Україна, Росія намагається ускладнити процес обміну полонених. Москва не стільки зриває обіцянку Києву, скільки Сполученим Штатам.