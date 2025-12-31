Коордштаб вперше назвав кількість полонених росіян в Україні

В Україні понад 10 тисяч російських військових потрапили в полон з початку повномасштабного вторгнення. Серед них зростає кількість іноземних найманців

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Проєкт "Хочу жити" вперше публікує комплексну статистику щодо понад 10 000 російських військовослужбовців, які потрапили в полон за час повномасштабного вторгнення", - йдеться у повідомленні.

За даними проєкту, кількість росіян, які здаються в полон, щороку зростає. У неповному 2025 році у полон потрапило більше військових, ніж за 2022 і 2023 роки разом.

У середньому щотижня здаються від 60 до 90 військових РФ, а в серпні 2024 року цей показник сягав 350 осіб на тиждень. З червня 2023 року російські солдати потрапляють у полон частіше, ніж українські в російський.

Найбільше полонених зафіксовано в Покровському та Бахмутському районах Донецької області, Курській області та Пологівському районі Запорізької області.

У 2025 році різко зросла кількість іноземних найманців у полоні - щотижня виявляють 2-3 громадян третіх країн. Загалом близько 7% усіх російських військовополонених в Україні - іноземці з 40 країн світу.

Типовий російський військовополонений це:

83% - рядовий склад.

13% - сержанти.

Майже 3% - офіцери.

Вік - від 18 до 65 років.

Близько 76% - контрактники (включно з завербованими в тюрмах і ПВК).

19% - мобілізовані.

Майже 5% - строковики.

Про примус або обман заявили 24% полонених. 40% мають судимості, найчастіше – за крадіжки, наркотики, грабіж і розбій, тяжкі тілесні ушкодження та вбивства.

Лише 7% мають вищу освіту, тоді як 30% не закінчили навіть школу. До війни 38% були безробітними. Майже половина має дітей, зокрема 8% – трьох і більше.

Сотні осіб потрапили в полон із тяжкими хронічними захворюваннями, зокрема ВІЛ/СНІДом, туберкульозом, діабетом і психічними розладами.

За даними проєкту, понад 6 000 військовополонених вже повернулися в Росію в рамках обмінів на українських захисників, понад половину - у 2025 році.

Відомо щонайменше про 237 колишніх полонених, які після обміну загинули або зникли безвісти на фронті. Четверо росіян перебувають у полоні вдруге.

Росія в першу чергу забирає з полону етнічних росіян без тяжких поранень і з коротким терміном перебування в полоні, натомість іноземних найманців РФ для обміну не запитує.

Також у проєкті зазначають, що тисячі військовополонених армії РФ, зокрема поранені, хворі та строковики, досі залишаються в Україні. Росія вже четвертий рік відмовляється від обміну за принципом "всіх на всіх".