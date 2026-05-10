Украина передала РФ списки. Обмен пленными 1000 на 1000 готовится, - Зеленский

20:10 10.05.2026 Вс
2 мин
Кто является гарантом в выполнении договоренности по обмену?
aimg Эдуард Ткач
Украина передала РФ списки. Обмен пленными 1000 на 1000 готовится, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский (facebook.com/zelenskyy.official)
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что обмен пленными по формуле 1000 на 1000 готовится. Российская сторона уже получила списки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение главы государства.

Зеленский сообщил, что обязательства по выполнению договоренностей брали на себя американцы. Сейчас контакты с США продолжаются.

"Продолжаются сейчас и наши контакты с американской стороной о гарантиях - гарантиях выполнения договоренностей, которые были достигнуты недавно и о которых сказал Президент Соединенных Штатов Америки. Обмен пленных - тысяча на тысячу - готовится и должен быть проведен. Эти гарантии брали на себя американцы", - сказал президент.

Глава государства добавил, что украинский Координационный штаб уже передал списки на тысячу человек российской стороне.

Резюмируя Зеленский еще раз подчеркнул, что в этой договоренности по обмену было американское посредничество, поэтому Украина рассчитывает, что США будут активны в обеспечении выполнения договоренностей.

Обмен пленными

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что по его просьбе Украина и Россия договорились о перемирии на три дня (с 9 по 11 число). Также эта договоренность предусматривает обмен пленными в формате 1000 на 1000.

В тот же вечер соответствующую информацию подтвердил Владимир Зеленский. Однако вчера глава Кремля Владимир Путин начал утверждать, что РФ якобы первой предложила обмен в формате 500 на 500, к чему Украина якобы оказалась "не готова". По его словам, в Киеве сказали, что подумают, а потом "исчезли с радаров".

Но, как сообщил источник РБК-Украина, Россия пытается усложнить процесс обмена пленных. Москва не столько срывает обещание Киеву, сколько Соединенным Штатам.

