UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Україна отримала тисячі генераторів завдяки Євросоюзу, - єврокомісар

Фото: єврокомісар Аджа Лябіб (Дмитро Семенюк, РБК-Україна)
Автор: Роман Кот, Антон Корж

В Україну вже доставили понад 11 тисяч генераторів усіх типів в рамках ініціативи Європейського механізму цивільного захисту.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла єврокомісар Аджа Лябіб.

Читайте також: Долати гуманітарні кризи все складніше: в ЄС пояснили причини

Лябіб зазначила, що за допомогою Європейського механізму цивільного захисту в Україну доставили 11 тисяч великих та малих генераторів. Близько тисячі з них доставили за останній місяць.

"Вони походять як з держав-членів, так і з наших власних стратегічних запасів. Я рада сказати, що європейська солідарність залишається стабільною і послідовною протягом усього часу", - додала вона.

Зазначимо, що за словами Лябіб, допомога від Європейського Союзу зосереджена на ключових гуманітарних потребах українців - від забезпечення продуктами до підтримки енергетичної стійкості в умовах зими. В тому числі сюди входять і генератори.

Зокрема, Одеська область отримала необхідні для заживлення критичної інфраструктури генератори. Проте без світла через ворожі атаки й негоду досі залишається значна частина абонентів у різних районах.

Загалом в ЄС вважають, що енергетичну інфраструктуру України необхідно адаптувати через застаріле та вразливе радянське обладнання. Її все одно збиралися реконструювати після війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюзгенератор