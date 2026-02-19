Украина получила тысячи генераторов благодаря Евросоюзу, - еврокомиссар

Лябиб отметила, что с помощью Европейского механизма гражданской защиты в Украину доставили 11 тысяч больших и малых генераторов. Около тысячи из них доставили за последний месяц.

"Они происходят как из государств-членов, так и из наших собственных стратегических запасов. Я рада сказать, что европейская солидарность остается стабильной и последовательной на протяжении всего времени", - добавила она.