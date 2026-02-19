RU

Украина получила тысячи генераторов благодаря Евросоюзу, - еврокомиссар

Фото: еврокомиссар Аджа Лябиб (Дмитрий Семенюк, РБК-Украина)
Автор: Роман Кот, Антон Корж

В Украину уже доставили более 11 тысяч генераторов всех типов в рамках инициативы Европейского механизма гражданской защиты.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала еврокомиссар Аджа Лябиб.

Читайте также: Преодолевать гуманитарные кризисы все сложнее: в ЕС объяснили причины

Лябиб отметила, что с помощью Европейского механизма гражданской защиты в Украину доставили 11 тысяч больших и малых генераторов. Около тысячи из них доставили за последний месяц.

"Они происходят как из государств-членов, так и из наших собственных стратегических запасов. Я рада сказать, что европейская солидарность остается стабильной и последовательной на протяжении всего времени", - добавила она.

 

Отметим, что по словам Лябиб, помощь от Европейского Союза сосредоточена на ключевых гуманитарных потребностях украинцев - от обеспечения продуктами до поддержания энергетической устойчивости в условиях зимы. В том числе сюда входят и генераторы.

В частности, Одесская область получила необходимые для запитки критической инфраструктуры генераторы. Однако без света из-за вражеских атак и непогоды до сих пор остается значительная часть абонентов в разных районах.

В целом в ЕС считают, что энергетическую инфраструктуру Украины необходимо адаптировать из-за устаревшего и уязвимого советского оборудования. Ее все равно собирались реконструировать после войны.

