Головна » Життя » Суспільство

Одеса отримала життєво важливі генератори: скільки людей - досі без світла

Четвер 19 лютого 2026 13:56
UA EN RU
Одеса отримала життєво важливі генератори: скільки людей - досі без світла Чимало людей в Одеській області досі залишаються без світла (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Одеська область отримала необхідні для заживлення критичної інфраструктури генератори. Проте без світла через ворожі атаки й негоду досі залишається значна частина абонентів у різних районах.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Кіпера у Facebook.

Про які генератори для Одеської області йдеться

Згідно з інформацією посадовця, необхідні для заживлення критичної інфраструктури генератори прибули на Одещину з інших регіонів України.

Кіпер зауважив, що до ремонтних робіт долучилися бригади:

  • з різних районів області;
  • зі столиці.

"Дякуємо за підтримку", - наголосив очільник Одеської ОВА.

Чим важливе якнайшвидше підключення генераторів

За словами Кіпера, окремі будинки в житлових кварталах в Одесі - вже підключають до генераторів.

Він уточнив, що це дає змогу відновити:

  • подачу тепла;
  • подачу води.

"Загалом за минулу добу енергетики повернули електропостачання для майже 60 тисяч родин", - уточнив посадовець.

Скільки абонентів досі залишаються без світла

Кіпер повідомив, що в цілому станом на ранок четверга, 19 лютого, без світла через ворожі атаки та негоду залишаються 99 тисяч абонентів - у Київському районі Одеси.

Тим часом в Одеській області без світла залишаються 36,6 тис. абонентів - у населених пунктах:

  • Одеського району;
  • Білгород-Дністровського району;
  • Болградського району;
  • Ізмаїльського району.

Скільки пунктів незламності розгорнули в Одесі

Насамкінець голова Одеської обласної військової адміністрації нагадав, що для підтримки людей у складній ситуації в місті наразі розгорнуто понад 340 пунктів незламності.

Ще 31 пункт надання допомоги - додатково встановила за останню добу Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Роботи з відновлення електропостачання тривають безперервно", - підсумував очільник ОВА.

Одеса отримала життєво важливі генератори: скільки людей - досі без світлаПублікація Кіпера (скриншот: facebook.com/Олег-Кіпер)

Нагадаємо, в ніч на 17 лютого РФ атакувала Одесу ударними дронами, внаслідок чого було зафіксовано пошкодження цивільних об'єктів та інфраструктури.

Унаслідок ворожої атаки без електропостачання залишились близько 107 тисяч споживачів у Київському районі Одеси та у частині Одеського району області.

Повідомлялось, що російські війська вкотре завдали удару по енергетиці Одеської області, внаслідок чого серйозно пошкоджено обладнання теплоелектростанції ДТЕК.

В цілому в Одесі та області склалась критична ситуація з електро-, тепло- та водопостачанням.

Тим часом 19 лютого стало відомо, що Одесу відвідали сенатори США - вперше з початку повномасштабної війни.

