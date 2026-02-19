Одеса отримала життєво важливі генератори: скільки людей - досі без світла
Одеська область отримала необхідні для заживлення критичної інфраструктури генератори. Проте без світла через ворожі атаки й негоду досі залишається значна частина абонентів у різних районах.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Кіпера у Facebook.
Про які генератори для Одеської області йдеться
Згідно з інформацією посадовця, необхідні для заживлення критичної інфраструктури генератори прибули на Одещину з інших регіонів України.
Кіпер зауважив, що до ремонтних робіт долучилися бригади:
- з різних районів області;
- зі столиці.
"Дякуємо за підтримку", - наголосив очільник Одеської ОВА.
Чим важливе якнайшвидше підключення генераторів
За словами Кіпера, окремі будинки в житлових кварталах в Одесі - вже підключають до генераторів.
Він уточнив, що це дає змогу відновити:
- подачу тепла;
- подачу води.
"Загалом за минулу добу енергетики повернули електропостачання для майже 60 тисяч родин", - уточнив посадовець.
Скільки абонентів досі залишаються без світла
Кіпер повідомив, що в цілому станом на ранок четверга, 19 лютого, без світла через ворожі атаки та негоду залишаються 99 тисяч абонентів - у Київському районі Одеси.
Тим часом в Одеській області без світла залишаються 36,6 тис. абонентів - у населених пунктах:
- Одеського району;
- Білгород-Дністровського району;
- Болградського району;
- Ізмаїльського району.
Скільки пунктів незламності розгорнули в Одесі
Насамкінець голова Одеської обласної військової адміністрації нагадав, що для підтримки людей у складній ситуації в місті наразі розгорнуто понад 340 пунктів незламності.
Ще 31 пункт надання допомоги - додатково встановила за останню добу Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
"Роботи з відновлення електропостачання тривають безперервно", - підсумував очільник ОВА.
Публікація Кіпера (скриншот: facebook.com/Олег-Кіпер)
Нагадаємо, в ніч на 17 лютого РФ атакувала Одесу ударними дронами, внаслідок чого було зафіксовано пошкодження цивільних об'єктів та інфраструктури.
Унаслідок ворожої атаки без електропостачання залишились близько 107 тисяч споживачів у Київському районі Одеси та у частині Одеського району області.
Повідомлялось, що російські війська вкотре завдали удару по енергетиці Одеської області, внаслідок чого серйозно пошкоджено обладнання теплоелектростанції ДТЕК.
В цілому в Одесі та області склалась критична ситуація з електро-, тепло- та водопостачанням.
Тим часом 19 лютого стало відомо, що Одесу відвідали сенатори США - вперше з початку повномасштабної війни.
