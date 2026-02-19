Одеса отримала життєво важливі генератори: скільки людей - досі без світла

Одеська область отримала необхідні для заживлення критичної інфраструктури генератори. Проте без світла через ворожі атаки й негоду досі залишається значна частина абонентів у різних районах.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Кіпера у Facebook.

Про які генератори для Одеської області йдеться

Згідно з інформацією посадовця, необхідні для заживлення критичної інфраструктури генератори прибули на Одещину з інших регіонів України.

Кіпер зауважив, що до ремонтних робіт долучилися бригади:

з різних районів області;

зі столиці.

"Дякуємо за підтримку", - наголосив очільник Одеської ОВА.

Чим важливе якнайшвидше підключення генераторів

За словами Кіпера, окремі будинки в житлових кварталах в Одесі - вже підключають до генераторів.

Він уточнив, що це дає змогу відновити:

подачу тепла;

подачу води.

"Загалом за минулу добу енергетики повернули електропостачання для майже 60 тисяч родин", - уточнив посадовець.

Скільки абонентів досі залишаються без світла

Кіпер повідомив, що в цілому станом на ранок четверга, 19 лютого, без світла через ворожі атаки та негоду залишаються 99 тисяч абонентів - у Київському районі Одеси.

Тим часом в Одеській області без світла залишаються 36,6 тис. абонентів - у населених пунктах:

Одеського району;

Білгород-Дністровського району;

Болградського району;

Ізмаїльського району.

Скільки пунктів незламності розгорнули в Одесі

Насамкінець голова Одеської обласної військової адміністрації нагадав, що для підтримки людей у складній ситуації в місті наразі розгорнуто понад 340 пунктів незламності.

Ще 31 пункт надання допомоги - додатково встановила за останню добу Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Роботи з відновлення електропостачання тривають безперервно", - підсумував очільник ОВА.

Публікація Кіпера (скриншот: facebook.com/Олег-Кіпер)