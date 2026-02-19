Україна отримала тисячі генераторів завдяки Євросоюзу, - єврокомісар
В Україну вже доставили понад 11 тисяч генераторів усіх типів в рамках ініціативи Європейського механізму цивільного захисту.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла єврокомісар Аджа Лябіб.
Читайте також: Долати гуманітарні кризи все складніше: в ЄС пояснили причини
Лябіб зазначила, що за допомогою Європейського механізму цивільного захисту в Україну доставили 11 тисяч великих та малих генераторів. Близько тисячі з них доставили за останній місяць.
"Вони походять як з держав-членів, так і з наших власних стратегічних запасів. Я рада сказати, що європейська солідарність залишається стабільною і послідовною протягом усього часу", - додала вона.
Зазначимо, що за словами Лябіб, допомога від Європейського Союзу зосереджена на ключових гуманітарних потребах українців - від забезпечення продуктами до підтримки енергетичної стійкості в умовах зими. В тому числі сюди входять і генератори.
Зокрема, Одеська область отримала необхідні для заживлення критичної інфраструктури генератори. Проте без світла через ворожі атаки й негоду досі залишається значна частина абонентів у різних районах.
Загалом в ЄС вважають, що енергетичну інфраструктуру України необхідно адаптувати через застаріле та вразливе радянське обладнання. Її все одно збиралися реконструювати після війни.