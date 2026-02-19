ua en ru
Україна отримала тисячі генераторів завдяки Євросоюзу, - єврокомісар

Україна, Євросоюз, Четвер 19 лютого 2026 19:10
UA EN RU
Україна отримала тисячі генераторів завдяки Євросоюзу, - єврокомісар Фото: єврокомісар Аджа Лябіб (Дмитро Семенюк, РБК-Україна)
Автор: Роман Кот, Антон Корж

В Україну вже доставили понад 11 тисяч генераторів усіх типів в рамках ініціативи Європейського механізму цивільного захисту.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла єврокомісар Аджа Лябіб.

Лябіб зазначила, що за допомогою Європейського механізму цивільного захисту в Україну доставили 11 тисяч великих та малих генераторів. Близько тисячі з них доставили за останній місяць.

"Вони походять як з держав-членів, так і з наших власних стратегічних запасів. Я рада сказати, що європейська солідарність залишається стабільною і послідовною протягом усього часу", - додала вона.

Зазначимо, що за словами Лябіб, допомога від Європейського Союзу зосереджена на ключових гуманітарних потребах українців - від забезпечення продуктами до підтримки енергетичної стійкості в умовах зими. В тому числі сюди входять і генератори.

Зокрема, Одеська область отримала необхідні для заживлення критичної інфраструктури генератори. Проте без світла через ворожі атаки й негоду досі залишається значна частина абонентів у різних районах.

Загалом в ЄС вважають, що енергетичну інфраструктуру України необхідно адаптувати через застаріле та вразливе радянське обладнання. Її все одно збиралися реконструювати після війни.

