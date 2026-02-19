Україна отримала тисячі генераторів завдяки Євросоюзу, - єврокомісар

В Україну вже доставили понад 11 тисяч генераторів усіх типів в рамках ініціативи Європейського механізму цивільного захисту.

Лябіб зазначила, що за допомогою Європейського механізму цивільного захисту в Україну доставили 11 тисяч великих та малих генераторів. Близько тисячі з них доставили за останній місяць.

"Вони походять як з держав-членів, так і з наших власних стратегічних запасів. Я рада сказати, що європейська солідарність залишається стабільною і послідовною протягом усього часу", - додала вона.