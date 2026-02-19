ua en ru
Чт, 19 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Украина получила тысячи генераторов благодаря Евросоюзу, - еврокомиссар

Украина, Евросоюз, Четверг 19 февраля 2026 19:10
UA EN RU
Украина получила тысячи генераторов благодаря Евросоюзу, - еврокомиссар Фото: еврокомиссар Аджа Лябиб (Дмитрий Семенюк, РБК-Украина)
Автор: Роман Кот, Антон Корж

В Украину уже доставили более 11 тысяч генераторов всех типов в рамках инициативы Европейского механизма гражданской защиты.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала еврокомиссар Аджа Лябиб.

Читайте также: Преодолевать гуманитарные кризисы все сложнее: в ЕС объяснили причины

Лябиб отметила, что с помощью Европейского механизма гражданской защиты в Украину доставили 11 тысяч больших и малых генераторов. Около тысячи из них доставили за последний месяц.

"Они происходят как из государств-членов, так и из наших собственных стратегических запасов. Я рада сказать, что европейская солидарность остается стабильной и последовательной на протяжении всего времени", - добавила она.

Отметим, что по словам Лябиб, помощь от Европейского Союза сосредоточена на ключевых гуманитарных потребностях украинцев - от обеспечения продуктами до поддержания энергетической устойчивости в условиях зимы. В том числе сюда входят и генераторы.

В частности, Одесская область получила необходимые для запитки критической инфраструктуры генераторы. Однако без света из-за вражеских атак и непогоды до сих пор остается значительная часть абонентов в разных районах.

В целом в ЕС считают, что энергетическую инфраструктуру Украины необходимо адаптировать из-за устаревшего и уязвимого советского оборудования. Ее все равно собирались реконструировать после войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз генератор
Новости
В Украине может появиться новый праздник: дата уже выбрана
В Украине может появиться новый праздник: дата уже выбрана
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"