Украина получила тысячи генераторов благодаря Евросоюзу, - еврокомиссар

В Украину уже доставили более 11 тысяч генераторов всех типов в рамках инициативы Европейского механизма гражданской защиты.

Лябиб отметила, что с помощью Европейского механизма гражданской защиты в Украину доставили 11 тысяч больших и малых генераторов. Около тысячи из них доставили за последний месяц. "Они происходят как из государств-членов, так и из наших собственных стратегических запасов. Я рада сказать, что европейская солидарность остается стабильной и последовательной на протяжении всего времени", - добавила она.