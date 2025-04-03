Україна отримала ще 5 тисяч терміналів Starlink від Польщі

Польща передала Україні ще п'ять тисяч терміналів Starlink. Вони мають забезпечити надійний зв'язок у закладах критичної інфраструктури та на прифронтових територіях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
За словами Федорова, нові термінали Starlink забезпечать безперебійний зв’язок у місцях, де він найбільше потрібен, - лікарнях, школах, на об’єктах критичної інфраструктури.
"Старлінки" допомагатимуть жителям прифронтових територій залишатися на зв’язку: телефонувати рідним, викликати екстрені служби, читати новини", - зазначив міністр.
Він додав, що через обстріли та руйнування базових станцій на деокупованих територіях звичайний зв’язок недоступний. Тому Starlink мають допомогти у цій ситуації.
Міністр розповів, що завдяки співпраці Мінцифри з міжнародними партнерами й донорами Україна отримала понад 50 тисяч терміналів Starlink, з них найбільше - 29 500 - саме від Польщі.
"Вдячні віцепремʼєр-міністру і міністру цифровізації Польщі Кшиштофу Гавковському та уряду Польщі за внесок в українську стійкість. Завдяки міжнародній підтримці продовжуємо залишатися на зв’язку навіть у найскладніших умовах", - підкреслив Федоров.
Супутникова мережа Starlink від початку повномасштабної війни забезпечує критичний зв’язок в Україні в зоні бойових дій та на звільнених територіях. Втім, протягом років неодноразово йшлось про ризик блокування роботи терміналів.
Зокрема це питання актуалізувалось після зупинки військової допомоги Україні з боку Сполучених Штатів Америки (США). Як писало Reuters, під час переговорів щодо угоди про корисні копалини американська сторона погрожувала відключити Україну від Starlink.
Також нагадаємо, що на початку березня між представниками США та Польщі виникла суперечка щодо Starlink для України. Генеральний директор SpaseX і голова Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск заявив, що Starlink є ключовою для української армії і, якщо вимкнути її термінали, то "лінія фронту ЗСУ розвалиться".
У відповідь на це глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Starlink для України оплачує Варшава, і якщо Маск відключить термінали, то контракт буде розірвано.
На суперечку відреагував держсекретар США Марко Рубіо, який зазначив, що ніхто не погрожував відключати Україну від Starlink. Маск тим часом назвав Сікорського "маленькою людиною".
Пізніше Маск все ж пообіцяв, що не відключатиме термінали Starlink для України.
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