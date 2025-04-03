Україна отримала ще 5 тисяч терміналів Starlink від Польщі

За словами Федорова, нові термінали Starlink забезпечать безперебійний зв’язок у місцях, де він найбільше потрібен, - лікарнях, школах, на об’єктах критичної інфраструктури.

"Старлінки" допомагатимуть жителям прифронтових територій залишатися на зв’язку: телефонувати рідним, викликати екстрені служби, читати новини", - зазначив міністр.

Він додав, що через обстріли та руйнування базових станцій на деокупованих територіях звичайний зв’язок недоступний. Тому Starlink мають допомогти у цій ситуації.

Міністр розповів, що завдяки співпраці Мінцифри з міжнародними партнерами й донорами Україна отримала понад 50 тисяч терміналів Starlink, з них найбільше - 29 500 - саме від Польщі.

"Вдячні віцепремʼєр-міністру і міністру цифровізації Польщі Кшиштофу Гавковському та уряду Польщі за внесок в українську стійкість. Завдяки міжнародній підтримці продовжуємо залишатися на зв’язку навіть у найскладніших умовах", - підкреслив Федоров.

Starlink в Україні

Супутникова мережа Starlink від початку повномасштабної війни забезпечує критичний зв’язок в Україні в зоні бойових дій та на звільнених територіях. Втім, протягом років неодноразово йшлось про ризик блокування роботи терміналів.

Зокрема це питання актуалізувалось після зупинки військової допомоги Україні з боку Сполучених Штатів Америки (США). Як писало Reuters, під час переговорів щодо угоди про корисні копалини американська сторона погрожувала відключити Україну від Starlink.