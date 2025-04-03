Украина получила еще 5 тысяч терминалов Starlink от Польши

Польша передала Украине еще пять тысяч терминалов Starlink. Они должны обеспечить надежную связь в учреждениях критической инфраструктуры и на прифронтовых территориях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
По словам Федорова, новые терминалы Starlink обеспечат бесперебойную связь в местах, где она больше всего нужна, - больницах, школах, на объектах критической инфраструктуры.
"Старлинки" будут помогать жителям прифронтовых территорий оставаться на связи: звонить родным, вызывать экстренные службы, читать новости", - отметил министр.
Он добавил, что из-за обстрелов и разрушения базовых станций на деоккупированных территориях обычная связь недоступна. Поэтому Starlink должны помочь в этой ситуации.
Министр рассказал, что благодаря сотрудничеству Минцифры с международными партнерами и донорами Украина получила более 50 тысяч терминалов Starlink, из них больше всего - 29 500 - именно от Польши.
"Благодарны вице-премьер-министру и министру цифровизации Польши Кшиштофу Гавковскому и правительству Польши за вклад в украинскую устойчивость. Благодаря международной поддержке продолжаем оставаться на связи даже в самых сложных условиях", - подчеркнул Федоров.
Спутниковая сеть Starlink с начала полномасштабной войны обеспечивает критическую связь в Украине в зоне боевых действий и на освобожденных территориях. Впрочем, в течение лет неоднократно говорилось о риске блокировки работы терминалов.
В частности этот вопрос актуализировался после остановки военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов Америки (США). Как писало Reuters, во время переговоров по соглашению о полезных ископаемых американская сторона угрожала отключить Украину от Starlink.
Также напомним, что в начале марта между представителями США и Польши возник спор относительно Starlink для Украины. Генеральный директор SpaseX и глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск заявил, что Starlink является ключевой для украинской армии и, если выключить ее терминалы, то "линия фронта ВСУ развалится".
В ответ на это глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Starlink для Украины оплачивает Варшава, и если Маск отключит терминалы, то контракт будет расторгнут.
На спор отреагировал госсекретарь США Марко Рубио, который отметил, что никто не угрожал отключать Украину от Starlink. Маск тем временем назвал Сикорского "маленьким человеком".
Позже Маск все же пообещал, что не будет отключать терминалы Starlink для Украины.
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