Україна отримала пільговий кредит від Канади на 1,8 млрд доларів

До державного бюджету України надійшов пільговий кредит від Канади на 1,8 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів України .

Зазначається, що кошти було надано через механізм адміністративного рахунку МВФ.

"Канада вкотре продемонструвала, що вона є надійним партнером України - сьогодні ми отримали 2,4 млрд канадських доларів, які буде спрямовано передусім на фінансування пріоритетних видатків держбюджету", - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

За його словами, ці кошти дозволять підтримати українців в умовах війни та наблизити нашу перемогу над Росією.

Зазначимо, що додатковий кредит надається на 10 років за процентною ставкою 1,5% річних.

Нагадаємо, Україна домовилася з МВФ щодо чотирирічного пакету фінансування на 15 млрд доларів.

Окрім того, США мають намір передати Україні 7,4 млрд доларів фінансової допомоги до вересня 2023 року.

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