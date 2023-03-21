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Україна і МВФ домовилися про програму на 15 млрд доларів

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Україна, Вівторок 21 березня 2023 22:51
Україна і МВФ домовилися про програму на 15 млрд доларів Фото: Україна і МВФ домовилися про програму на 15 млрд доларів (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 21 березня, Україна домовилася з Міжнародним валютним фондом щодо чотирирічного пакету фінансування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВФ.

МВФ досяг угоди з Україною щодо чотирирічного пакету фінансування на суму близько 15,6 мільярда доларів. Угода стала результатом місяців переговорів між представниками МВФ та українською владою.

Угода підлягає затвердженню Виконавчою радою МВФ, розгляд якої очікується найближчими тижнями.

Програма була розроблена відповідно до нової політики Фонду щодо кредитування в умовах виключно високої невизначеності, і від донорів, включаючи G7 та ЄС, очікуються надійні фінансові гарантії.

Два етапи програми МВФ

Зважаючи на винятково високу невизначеність, запитувана програма передбачає двоетапний підхід:

Перша фаза, яка триватиме перші 12-18 місяців, має зміцнити фіскальну, цінову та фінансову стабільність за рахунок підтримки мобілізації доходів, відмови від грошового фінансування та чисте позитивне фінансування від внутрішніх боргових ринків, а також сприяння довгостроковій фінансовій стабільності, у тому числі шляхом підготовки більш глибокої оцінки стану банківського сектора.

На другому етапі акцент буде зміщений на ширші реформи для зміцнення макроекономічної стабільності, підтримки відновлення та якнайшвидшої реконструкції, а також підвищення стійкості, у тому числі у контексті цілей вступу України до ЄС.

Очікується, що на другому етапі Україна повернеться до довоєнних засад політики, включаючи гнучкий обмінний курс та режим таргетування інфляції. Крім того, податково-бюджетну політику буде зосереджено на найважливіших структурних реформах поряд із впровадженням реформ управління державними інвестиціями для підтримки повоєнного відновлення.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповідав, що програма з МВФ має складатися з двох частин:

  • негайна фінансова підтримка України;
  • підтримка структурних реформ, що сприяють відновленню.

Нагадаємо, раніше МВФ змінив правила, щоб схвалити нову кредитну програму для України.

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Україна і МВФ домовилися про програму на 15 млрд доларів
Україна і МВФ домовилися про програму на 15 млрд доларів
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