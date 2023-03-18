США мають намір виділити Україні 7,4 млрд доларів до вересня

Сполучені Штати мають намір до вересня 2023 року передати Україні 7,4 млрд доларів фінансової допомоги.

Про це заявила представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт місії США в ООН.