США мають намір виділити Україні 7,4 млрд доларів до вересня
Сполучені Штати мають намір до вересня 2023 року передати Україні 7,4 млрд доларів фінансової допомоги.
Про це заявила представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт місії США в ООН.
"Сполучені Штати після вторгнення (РФ – ред.) надали майже 2 млрд доларів гуманітарної допомоги тим, хто її потребує в Україні та регіоні. І ми передали уряду України майже 15,5 млрд доларів прямої бюджетної підтримки через механізми Світового банку. Ми плануємо надати додаткові 7,4 млрд доларів до вересня", - заявила представник США в ООН.
Томас-Грінфілд також нагадала, що 15 лютого ООН оголосила про необхідність залучити 3,9 млрд доларів для агентств та неурядових організацій для забезпечення гуманітарної допомоги людей в Україні, а також 1,7 млрд доларів для підтримки країн, які приймають мільйони українських біженців.
Раніше повідомлялося, що Євросоюз планує наступного тижня перерахувати Україні другий транш макрофінансової допомоги на 1,5 млрд євро з пакета допомоги на 18 млрд євро.
Нагадаємо, у грудні країни ЄС підтримали надання 18 млрд євро макрофінансової допомоги Україні на 2023 рік.
У січні Україна отримала перші 3 млрд євро з пакету макрофінансової допомоги ЄС.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.