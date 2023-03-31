ua ru
Пт, 31 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина получила льготный кредит от Канады на 1,8 млрд долларов

Новина українською →
Пятница 31 марта 2023 17:30
Украина получила льготный кредит от Канады на 1,8 млрд долларов Фото: Украина получила льготный кредит от Канады на 1,8 млрд долларов (flickr.com)
Автор: Елизавета Драбкина

В государственный бюджет Украины поступил льготный кредит от Канады на 1,8 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов Украины.

Отмечается, что средства были предоставлены через механизм административного счета МВФ.

"Канада еще раз продемонстрировала, что она является надежным партнером Украины - сегодня мы получили 2,4 млрд канадских долларов, которые будут направлены прежде всего на финансирование приоритетных расходов госбюджета", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

По его словам, эти средства позволят поддержать украинцев в условиях войны и приблизить нашу победу над Россией.

Дополнительный кредит предоставляется на 10 лет по процентной ставке 1,5% годовых.

Напомним, Украина договорилась с МВФ по поводу четырехлетнего пакета финансирования на 15 млрд долларов.

Кроме того, США намерены передать Украине 7,4 млрд долларов финансовой помощи до сентября 2023 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство финансов Украины Канада Госбюджет
NEWS
Украина готовится к контрнаступлению: нужна тяжелая техника и подготовленные бойцы, - Резников
Украина готовится к контрнаступлению: нужна тяжелая техника и подготовленные бойцы, - Резников
DAILY
Тиранам здесь не место. Как выгнать Россию из Совбеза ООН и не повторить судьбу Лиги наций
Дмитрий Левицкийредактор стрічки новин Тиранам здесь не место. Как выгнать Россию из Совбеза ООН и не повторить судьбу Лиги наций