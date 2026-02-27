МВФ готовий негайно переглянути програму для України: за якої умови

Як передає РБК-Україна , про це глава МВФ Крісталіна Георгієва заявила на засіданні Виконавчої ради Фонду, яка розглядала рішення про виділення коштів Україні.

"Програма буде оперативно скоригована в разі успішних мирних переговорів", - сказала Георгієва.

Вона перерахувала зобов’язання, які взяла на себе українська влада згідно з програмою: боротьба з корупцією, сприяння формалізації економічної діяльності, протидію ухилення від сплати податків, реформування енергетичних ринків і зміцнення інфраструктури фінансових ринків.

Глава МВФ зазначила, що завдяки вмілому розробленню політики, підтриманій попередньої програмою EFF 2023 року та винятковою фінансовою допомогою від міжнародних партнерів, влада України зберегла загальну макроекономічну та фінансову стабільність, досягла прогресу в мобілізації внутрішніх доходів, просунула деякі критично важливі реформи та провела реструктуризацію комерційного зовнішнього боргу.

"Економіка відновилася, інфляція була стримана, а резервні буфери відновлені. Проте війна завдала шкоди економічним і соціальним умовам, сповільнивши зростання, і перспективи залишаються вкрай невизначеними", - сказала Георгієва.

За її словами, нова угода з МВФ спрямована на збереження ледве досягнутої макроекономічної та фінансової стабільності, а також на розширення і поглиблення структурних реформ в умовах війни, що триває.

"Це дасть змогу розв’язати проблему платіжного балансу України і відновити середньострокову зовнішню стійкість, забезпечити хороші перспективи відновлення і зростання в післявоєнний період, а також полегшити Україні шлях до вступу в ЄС", - зазначила глава МВФ.

Водночас вона визнала "винятково високі ризики" для укладеної угоди.

"Успіх програми залежатиме не тільки від постійної підтримки з боку міжнародного співтовариства в справі скорочення бюджетних і зовнішніх фінансових дефіцитів і відновлення стійкості боргового навантаження, а й від непохитної рішучості влади в проведенні амбітних структурних реформ і готовності до вжиття додаткових заходів у разі потреби", - пояснила Георгієва.